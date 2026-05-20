El Consejo del Movimiento pide regular las podas y talas de los árboles y más zonas a naturalizadas en Córdoba

El pleno del Consejo del Movimiento Ciudadano, que se ha reunido este miércoles, ha valorado positivamente el Plan Director del Arbolado con el que cuenta la ciudad desde hace unos meses, al entender que ayudará a ordenar y potenciar el arbolado de la ciudad. El órgano de participación ciudadana ha dado el visto bueno inicial a este documento, pero aprovechará que el Ayuntamiento de Córdoba aún no ha abierto el plazo de alegaciones, para recopilar las sugerencias que aporten los consejos municipales de distrito.

Así, desde el CMC han pedido a la Delegación de Infraestructuras que actúe ya sobre los proyectos en ejecución y previstos en el plan del arbolado siguiendo las recomendaciones y orientaciones del plan, aunque esté aún en tramitación. Asimismo, consideran que sería necesario realizar una amplia campaña de difusión y sensibilización a agentes sociales y ciudadanos, así como la población en general, que incluya los centros educativos.

Zona del río y la Sierra y zonas singulares

Por otro lado, el CMC cree que debería tratarse aún con más detalle la zona del río, la Vega, la Sierra y Campiña, donde Córdoba tiene una amplia presencia y donde hay zonas urbanas periféricas. Además, piden que se integre el plan dentro del plan contra los incendios forestales en cuanto a tipología de vegetación, mantenimiento de la misma o generación de zonas de seguridad. "Nos parece muy importante delimitar zonas singulares, plantear que existan en todos los distritos, en especial, definir como tales las barriadas periféricas y las urbanizaciones derivadas de las parcelaciones", añaden, al tiempo que propone incluir más propuestas de zonas a renaturalizar tanto en barriadas que cumplen más de 50 años, como en nuevas barriadas.

Por último se requiere que las actuaciones en el Casco tengan una dimensión especial por su valor patrimonial y monumental, pero eso no puede ser óbice para no convertirlos en barrios verdes, combatiendo la isla de calor en que ahora se convierte. Asimismo, se exige regular y difundir los sistemas de podas y talas de árboles, aprobando una nueva ordenanza de infraestructura verde, que sustituya a la de zonas vedes de 1997 y acordar un nuevo instrumento de gestión participativa, más eficaz y público que la actual comisión del árbol.

Heridas de podas abusivas no cerradas y con síntomas de pudrición en un árbol. / R. Arenas

Más que número de árboles, masa arbórea

Sin embargo, para el CMC lo más importante, más allá de batallar por un número de árboles, lo más relevante del documento es que se empiece a hablar de masa arbórea y extensión de la misma. Asimismo, el CMC pide incluir siempre la vegetación que acompaña a la arboleda y que se defina un sistema concreto de mantenimiento de esta vegetación evitando que se convierta en un foco de suciedad o peligro de incendio.

Por otro lado, el CMC reclama al Ayuntamiento incorporar una previsión ejecutiva de presupuesto, medios técnicos y personales para que se pueda llevar a cabo el plan y advierte que de no hacerlo "el plan será más un documento poético que un instrumento eficaz".

Evitar interferencias con casas, aceras y personas

Además se pide incluir un apartado más claro y extenso sobre la necesidad de evitar interferencias con las viviendas, el acerado y las personas. "Hay que dar orientaciones claras sobre la compatibilidad del arbolado con el alumbrado público, con la seguridad de las viviendas, con la accesibilidad de la vía pública, con la limpieza y con la salud y evitar plagas. El árbol no puede convertirse en un problema por lo que no puede parecer el causante de la oscuridad de las calles, entrar en las viviendas, generar barreras, suponer peligro por fractura de ramas, incrementar la suciedad o generar enfermedades", dice el CMC. Por ello, el Movimiento Ciudadano pide que el plan se integre con lo que marca el plan de accesibilidad, el plan director de bicicletas y en el nuevo PGOM.