El Consejo del Movimiento Ciudadano urge a Cecosam a abrir el cementerio de mascotas pendiente desde 2023

El pleno del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) urge a Cecosam a la puesta en marcha del cementerio de mascotas que está pendiente desde diciembre de 2022 en la capital cordobesa. El Ayuntamiento de Córdoba trabaja en esta iniciativa desde entonces y cuenta con presupuesto desde hace un par de años. El penúltimo planteamiento de la empresa municipal de cementerios de Córdoba pasaba por poner en carga el cementerio de animales entre 2025 y 2026, aunque la nueva fecha que se baraja ahora es el horizonte de 2027. Fuentes municipales explican que se está valorando el alto coste que tendrían las futuras instalaciones y la fórmula más idónea para acometerlas. En España, hay al menos una treintena de cementerios para animales, la mayoría de ellos privados y un puñado de ellos públicos como el de la capital malagueña que se puso en marcha de manera reciente.

El CMC ha pedido este miércoles que Cecosam tenga la capacidad de dar respuesta a las nuevas necesidades en sus cementerios como espacio para animales fallecidos, así como a los enterramientos de las distintas religiones y culturas que usan los cementerios cordobeses, y a los ritos que quieran desarrollar en ellos.

El 'Bosque de las Cenizas' del cementerio de La Fuensanta, en Córdoba. / Córdoba

Nuevo reglamento de cementerios

El pleno del CMC ha realizado esta petición después de dictaminar en torno al nuevo reglamento de cementerios y servicios funerarios en la ciudad de Córdoba, sobre el que muestran su acuerdo en términos generales. Sin embargo, desde el CMC apuntan a que deben someterse a la experiencia práctica algunas de las novedades más controvertidas incluidas en el nuevo reglamento como el permiso para dejar entrar animales de compañía a los cementerios de Córdoba o la toma de imágenes dentro de los mismos, que debería contar, dice el CMC, con autorización previa.

El Movimiento Ciudadano insiste en no convertir el Paseo de los Ilustres en "algo tan extenso que se pervierta su sentido y se convierta en algo sin interés real" y pide permitir y priorizar en todo momento todas las actuaciones en torno a la recuperación de la memoria histórica y a la exhumación de víctimas de la guerra civil y de la dictadura.