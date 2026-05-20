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Caso Plus Ultra

La conexión cordobesa de la trama de empresas del amigo de Zapatero para canalizar comisiones de Plus Ultra

La aparición de Agropecuaria Lucena SL en el auto de la Audiencia Nacional plantea la cuestión de si esta empresa está realmente vinculada a Córdoba o su provincia

El empresario Julio Martínez Martínez comparece ante la denominada 'comisión Koldo' en el Senado.

El empresario Julio Martínez Martínez comparece ante la denominada 'comisión Koldo' en el Senado. / Carlos Luján / Europa Press

Manuel Ruiz

Manuel Ruiz

Córdoba

La aparición de Agropecuaria Lucena SL en el auto de la Audiencia Nacional sobre el entramado de empresas atribuido a Julio Martínez, el empresario amigo del expresidente Zapatero, para encauzar las comisiones vinculadas al rescate de Plus Ultra, plantea una pregunta, ¿hay una conexión cordobesa en toda esta trama?

La respuesta tiene matices. La sociedad no está domiciliada en Córdoba, sino en la localidad de Petrer, Alicante. Sin embargo, su nombre y, sobre todo, la existencia de una finca de olivar en Lucena propiedad de Agropecuaria Lucena SL, la sitúan como el principal vínculo cordobés del caso Plus Ultra.

Agropecuaria Lucena SL está registrada en Alicante, como empresa dedicada a la adquisición y explotación directa o mediante arrendamiento de toda clase de fincas rústicas y urbanas. La empresa aparece en la investigación dentro del grupo de sociedades que Julio Martínez habría pasado a controlar en apenas dos semanas de 2021. Ese movimiento se produjo poco después de que Plus Ultra obtuviera el rescate público de 53 millones de euros. La UDEF sitúa estas operaciones dentro de un entramado de empresas instrumentales, algunas sin actividad real, pero con movimientos relevantes de dinero en sus cuentas.

Un agente de la Policía saca un maletín con documentación del despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz de Madrid.

Un agente de la Policía saca un maletín con documentación del despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz de Madrid. / Rodrigo Jiménez / EFE

La sociedad habría realizado pagos a la empresa de las hijas de Zapatero

La firma es una de las que han sido usadas por Julio Martínez para hacer pagos a Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero: 20.993 euros. Además, Agropecuaria Lucena es una de las sociedades que, el 12 de diciembre de 2025, fue objeto de un primer registro de la UDEF.

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En definitiva, Agropecuaria Lucena SL, no es una sociedad domiciliada en Córdoba, sino en Alicante, pero su nombre y la existencia de una finca de olivar de su propiedad en Lucena la convierten en el principal nexo con Córdoba dentro de las empresas atribuidas a Julio Martínez. Una conexión limitada, de carácter patrimonial, que aparece ahora bajo el foco de la Audiencia Nacional por el papel de esta sociedad en la operativa investigada en torno a las comisiones del rescate de Plus Ultra.

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