Los bomberos de Córdoba sofocan el incendio de un coche en la ronda Oeste

Bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Speis) de Córdoba han sofocado a primera de la hora de la tarde el incendio de un coche en la ronda Oeste de Córdoba. Según informan a este periódico fuentes municipales, el aviso ha entrado en la central a las 16.36 horas: un coche estaba ardiendo en la A-3050, la variante Oeste de la ciudad, más o menos a la altura hacia la salida a la carretera de Palma.

Hasta el lugar del fuego se han desplazado los bomberos, que han tenido que apagar el incendio. El coche, confirman las fuentes consultadas, ha quedado completamente calcinado, aunque no ha habido que lamentar heridos.

Más incendios en Córdoba

Los bomberos también tuvieron que intervenir ayer en otro incendio de relevancia, acaecido en el tiovivo instalado en la plaza de Matías Prats. La Policía Judicial sigue investigando las causas del incendio, aunque según han adelantado fuentes de la investigación a Diario CÓRDOBA, se han encontrado indicios que hacen pensar que fue provocado.