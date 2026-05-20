El Centro Intergeneracional de la Universidad de Córdoba cierra un curso académico con récord de matriculación

Un total de 2.157 estudiantes han disfrutado este año de la oferta académica del Centro Intergeneracional Francisco Santisteban de la Universidad de Córdoba, una cifra que vuelve a batir récords de matriculación y supone un incremento del algo más del 10% respecto al pasado curso.

Centenares de estos estudiantes séniors, venidos de las sedes de Córdoba capital, así como de Baena, Cabra, Lucena, Montilla, Priego, Puente Genil, Pozoblanco y Peñarroya-Pueblonuevo, se han dado cita en el Salón de Actos Juan XXIII del Campus de Rabanales en el acto de clausura del curso académico 2025-2026. El acto ha estado presidido por el recién nombrado nuevo vicerrector de Estudiantes, Acceso y Empleabilidad de la UCO, Juan José Giner Casares; la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Córdoba, Dolores Sánchez Moreno; y la directora del Centro Intergeneracional, Ana Belén Martínez López; y representantes de los ayuntamientos provinciales participantes en el centro.

El número de matriculados aumenta. / Chencho Martínez

La cifra de matriculados aumenta

La directora del centro, Ana Belén Martínez López, ha explicado que este año la cifra de matriculados ha vuelto a superar a la de años anteriores, alcanzando los 2.157 estudiantes, frente a los 1.959 del pasado curso. De estos, 1.430 corresponden a la sede de Córdoba capital, 48 en Baena, 86 en Cabra, 84 en Lucena, 174 en Montilla, 67 en Peñarroya-Pueblonuevo, 144 en Pozoblanco, 62 en Priego de Córdoba y 62 en Puente Genil. “Este incremento de estudiantado es, sin duda, el mejor indicador de que seguimos avanzando en la buena dirección y de que nuestra oferta académica responde a las inquietudes y expectativas de quienes desean continuar aprendiendo a lo largo de la vida. Cada clase, cada conferencia, cada salida cultural y cada encuentro entre compañeros y compañeras han contribuido a fortalecer una comunidad académica viva, participativa y comprometida”, ha indicado.

Este aumento también se debe al éxito del programa oyentes, que ha superado las 100 inscripciones, por lo que ha agradecido a los profesores que han ofrecido sus asignaturas de grado y de máster que hayan accedido a acoger al estudiantado del Centro, ofreciéndoles una verdadera experiencia intergeneracional.

Entrega de reconocimientos en el acto de clausura. / Chencho Martínez

La directora ha recordado algunos de los logros alcanzados este año, destacando la concesión de 72 becas para la bonificación del 50% del precio de la matrícula (frente a las 44 del año pasado). Asimismo, ha destacado la consolidación de la participación en el programa Erasmus+ de Educación de Adultos. Durante este año se han desarrollado tres movilidades internacionales a Zagreb, Dublín y Údine, en las que han participado un total de 30 estudiantes. “Si sumamos los 10 estudiantes que realizaron la primera movilidad a Wroclaw en mayo del curso pasado, ya son 40 los estudiantes que han tenido la oportunidad de disfrutar de esta enriquecedora experiencia europea”, ha recordado.

También ha destacado la aplicación del seguro de estudiantes, una medida que ha supuesto una mejora muy importante para el desarrollo de las actividades complementarias. “Gracias a esta cobertura, hemos podido organizar con mayor tranquilidad y seguridad numerosas salidas culturales, visitas y excursiones que enriquecen la formación académica y fomentan la convivencia entre el estudiantado de todas nuestras sedes”.

Representación del Taller de Teatro del Centro Intergeneracional. / Chencho Martínez

La directora del Centro ha dedicado unas palabras al protagonismo especial de la Asociación de Alumnos y Exalumnos del Centro Intergeneracional. Gracias a su iniciativa y esfuerzo, se celebraron en Córdoba, del 17 al 20 de septiembre de 2025, las Jornadas Internacionales sobre Asociacionismo en los Programas Universitarios de Mayores, bajo el título Universidades, Asociaciones e Inteligencia Artificial.

Durante el evento, un total de 270 alumnos han recibido su diploma acreditativo por haber completado tres cursos académicos, 45 por haber realizado 10 cursos y cinco por haber cumplido 20 años como estudiantes.

Durante el evento ha tenido lugar una representación del Taller de Teatro del Centro Intergeneracional, y se ha entregado un recuerdo al profesor Israel Muñoz Gallarte por sus cuatro años al frente del Vicerrectorado de Estudiantes y Cultura, del cual depende administrativamente el Centro Intergeneracional.