Sucesos
Cae una red de cultivo de marihuana en Córdoba: dos detenidos, varias armas y 100 kilos de cogollos intervenidos
La Policía Nacional desarticula una instalación dedicada al cultivo intensivo de marihuana, interviniendo más de 100 kilogramos de cogollos listos para su distribución
La Policía Nacional ha desarticulado en Córdoba una instalación dedicada al cultivo intensivo de marihuana a gran escala, en el marco de la operación Stars, en el contexto de la intensa presión policial contra el narcotráfico a mediana y gran escala que se desarrolla en la provincia desde comienzos de año.
Según ha informado la Policía, la investigación se inició en septiembre de 2025, cuando los agentes detectaron indicios de la existencia de un cultivo intensivo de marihuana en modalidad indoor en una parcelación de Córdoba capital.
Se desarrollaban todas las fases de producción
Durante los meses siguientes, las gestiones de investigación permitieron confirmar que en dicho inmueble se estaban desarrollando las fases completas de producción: cultivo, secado y envasado de marihuana en grandes cantidades, custodiado por dos personas vinculadas a una organización criminal de mayor entidad.
Entrada y registro
El pasado 12 de mayo, una vez obtenido el correspondiente mandamiento judicial de entrada y registro, los agentes procedieron a llevar a cabo la entrada y registro del inmueble, en cuyo interior hallaron dos plantaciones de marihuana indoor de grandes dimensiones en fase de secado, con más de 100 kilogramos de cogollos de marihuana preparados para su envasado y posterior distribución.
Dos detenidos y diversos efectos intervenidos
Como resultado de la operación, se ha procedido a la detención de dos personas como presuntas responsables de los delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas. Uno de los detenidos ha ingresado en prisión.
Intervención de armamento
Durante el registro del inmueble, los agentes intervinieron más de 100 kilos de cogollos de marihuana en estado de sacado, listos para su envasado y puesta en circulación en el mercado ilícito. En el interior de la vivienda se localizaron 440 euros en efectivo así como material específico para el cultivo y mantenimiento de las plantaciones.
En cuanto al armamento, se intervienen dos armas junto con diversos elementos peligrosos, entre ellos machetes y cuchillos, que los ocupantes mantenían en el domicilio con el fin de proteger la instalación y la sustancia almacenada.
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