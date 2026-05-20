Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calor en la FeriaEnrique RiquelmeTres décadas atentado ETAIncendio Zoco"Esto es una ruina"Sadeco Tribunal de CuentasRecarga AucorsaONCE en FátimaNegociación AndalucíaUrgencias en la FeriaDefensa HiguerónZapateroResultados elecciones CórdobaResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

Sucesos

Cae una red de cultivo de marihuana en Córdoba: dos detenidos, varias armas y 100 kilos de cogollos intervenidos

La Policía Nacional desarticula una instalación dedicada al cultivo intensivo de marihuana, interviniendo más de 100 kilogramos de cogollos listos para su distribución

Cae una red de cultivo de marihuana en Córdoba con más de 100 kilos de cogollos intervenidos

Cae una red de cultivo de marihuana en Córdoba con más de 100 kilos de cogollos intervenidos

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Policía Nacional ha desarticulado en Córdoba una instalación dedicada al cultivo intensivo de marihuana a gran escala, en el marco de la operación Stars, en el contexto de la intensa presión policial contra el narcotráfico a mediana y gran escala que se desarrolla en la provincia desde comienzos de año.

Según ha informado la Policía, la investigación se inició en septiembre de 2025, cuando los agentes detectaron indicios de la existencia de un cultivo intensivo de marihuana en modalidad indoor en una parcelación de Córdoba capital.

Cogollos de marihuana incautados en la operación.

Cogollos de marihuana incautados en la operación. / CÓRDOBA

Se desarrollaban todas las fases de producción

Durante los meses siguientes, las gestiones de investigación permitieron confirmar que en dicho inmueble se estaban desarrollando las fases completas de producción: cultivo, secado y envasado de marihuana en grandes cantidades, custodiado por dos personas vinculadas a una organización criminal de mayor entidad.

Entrada y registro

El pasado 12 de mayo, una vez obtenido el correspondiente mandamiento judicial de entrada y registro, los agentes procedieron a llevar a cabo la entrada y registro del inmueble, en cuyo interior hallaron dos plantaciones de marihuana indoor de grandes dimensiones en fase de secado, con más de 100 kilogramos de cogollos de marihuana preparados para su envasado y posterior distribución.

Parte de las armas incautadas durante la operación.

Parte de las armas incautadas durante la operación. / CÓRDOBA

Dos detenidos y diversos efectos intervenidos

Como resultado de la operación, se ha procedido a la detención de dos personas como presuntas responsables de los delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas. Uno de los detenidos ha ingresado en prisión.

Intervención de armamento

Durante el registro del inmueble, los agentes intervinieron más de 100 kilos de cogollos de marihuana en estado de sacado, listos para su envasado y puesta en circulación en el mercado ilícito. En el interior de la vivienda se localizaron 440 euros en efectivo así como material específico para el cultivo y mantenimiento de las plantaciones.

Noticias relacionadas y más

Arma de fuego incautada durante la operación.

Arma de fuego incautada durante la operación. / CÓRDOBA

En cuanto al armamento, se intervienen dos armas junto con diversos elementos peligrosos, entre ellos machetes y cuchillos, que los ocupantes mantenían en el domicilio con el fin de proteger la instalación y la sustancia almacenada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Qué han votado tus vecinos en Córdoba en las elecciones autonómicas de Andalucía del 17M
  2. Un restaurante imposible dentro de una cueva a 15 minutos de Córdoba: 'Es un lugar precioso
  3. Elecciones autonómicas del 17M en Andalucía, en directo | Última hora de los comicios andaluces en Córdoba
  4. Una mujer grave tras ser atropellada por una moto en la plaza de Colón de Córdoba
  5. Muere un hombre de 50 años tras salirse de la A-4 en Córdoba
  6. De la Córdoba romana al lujo moderno: un hotel de cinco estrellas levantado sobre la historia
  7. Córdoba contará con un tramo de 13 kilómetros de autovía en la N-432 entre la capital y Cerro Muriano
  8. Así quedan los nuevos toldos de la Feria de Córdoba 2026 en El Arenal: 'La mejor de las sombras en la mejor feria del mundo

Hacemos Córdoba denuncia "la persistente" falta de transporte a la periferia durante la Feria

Hacemos Córdoba denuncia "la persistente" falta de transporte a la periferia durante la Feria

El ex marido de Tulia rechaza declarar en el juicio por lesiones previas al crimen en Córdoba

La Policía Nacional reparte pulseras identificativas para menores durante la Feria de Córdoba

Cae una red de cultivo de marihuana en Córdoba: dos detenidos, varias armas y 100 kilos de cogollos intervenidos

Cae una red de cultivo de marihuana en Córdoba: dos detenidos, varias armas y 100 kilos de cogollos intervenidos

Dónde aparcar en la Feria de Córdoba si eres vecino del Campo de la Verdad, Miraflores o Fray Albino y si no lo eres

Dónde aparcar en la Feria de Córdoba si eres vecino del Campo de la Verdad, Miraflores o Fray Albino y si no lo eres

Así es el plan de Aucorsa para la Feria de Córdoba: 13 líneas especiales para comunicar todos los barrios con El Arenal

Decana de Andalucía y modelo de apertura: pasado y presente de la Feria de Córdoba

Decana de Andalucía y modelo de apertura: pasado y presente de la Feria de Córdoba

Este es el dispositivo de Cruz Roja para la Feria: voluntarios de toda España, ambulancias, vehículos rápidos y un centro de coordinación

Este es el dispositivo de Cruz Roja para la Feria: voluntarios de toda España, ambulancias, vehículos rápidos y un centro de coordinación
Tracking Pixel Contents