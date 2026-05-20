El Cabildo de Córdoba organiza un debate sobre la protección del patrimonio frente a incendios como el de la Mezquita-Catedral

El Cabildo Catedral de Córdoba avanza en la organización de la Jornada Técnica Incendio y Rehabilitación de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que tendrá lugar el próximo 10 de junio en el salón de actos del Centro de Información y Recepción (CIR) Patio de San Eulogio. Para ultimar sus detalles logísticos y de contenido, el canónigo obrero de la institución capitular, Agustín Moreno, ha mantenido hoy una reunión de coordinación con Pablo Muñoz, representante de la Fundación Fuego, y Daniel Muñoz, jefe del Servicio de Extinción de Incendios de Córdoba.

La protección del patrimonio histórico frente al fuego se ha convertido en un gran desafío de la seguridad moderna. El incendio sufrido en la Mezquita-Catedral el pasado 8 de agosto de 2025 evidenció la necesidad de adaptar las estrategias de prevención a las particularidades de estos monumentos, que carecen de origen de medidas de seguridad contemporáneas, presentan limitaciones arquitectónicas y reciben a diario un alto volumen de visitantes.

El canónigo obrero de la institución capitular, Agustín Moreno, tras la reunión de coordinación con Pablo Muñoz, representante de la Fundación Fuego, y Daniel Muñoz, jefe del Servicio de Extinción de Incendios de Córdoba. / CÓRDOBA

Temas a debate

A partir de este suceso, la jornada del 10 de junio reunirá a expertos en emergencias, prevención, conservación y restauración para abordar de forma integral los retos de la seguridad patrimonial. Durante el encuentro se analizará la enorme complejidad técnica y operativa que supone la intervención de los servicios de emergencia en edificios históricos, así como las técnicas específicas de rehabilitación necesarias tras un siniestro.

Asimismo, los especialistas debatirán sobre la importancia vital de los planes de autoprotección, la estrecha coordinación requerida entre distintas administraciones y la aplicación de nuevas tecnologías (como cámaras térmicas o sistemas de agua nebulizada) para proteger estos recintos sin alterar su incalculable valor artístico.

Tal y como han destacado los promotores durante su reunión, garantizar la seguridad en el patrimonio histórico implica preservar nuestra memoria colectiva para las futuras generaciones. La asistencia a esta jornada técnica es totalmente gratuita, dirigida tanto a profesionales del sector como a personas interesadas, con plazas limitadas hasta completar aforo previa inscripción.