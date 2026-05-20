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Alerta por desaparición

La Policía Nacional busca a Aroa F. D., una joven de 18 años desaparecida en Córdoba desde el martes

SOS Desaparecidos ha difundido una alerta para localizar a la joven, vista por última vez este martes 19 de mayo; la Policía Nacional confirma que la denuncia ya está presentada

Cartel de la joven desaparecida difundido por SOS Desaparecidos.

Cartel de la joven desaparecida difundido por SOS Desaparecidos. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La búsqueda de Aroa F. D. mantiene movilizados a familiares y fuerzas de seguridad en Córdoba. Según ha informado la Asociación SOS Desaparecidos a través de sus redes sociales, la joven de 18 años ha desaparecido en Córdoba capital desde el pasado martes 19 de mayo.

De acuerdo con la información incluida en el cartel difundido por la asociación, la joven responde al nombre de Aroa F. D., tiene 18 años y mide aproximadamente 1,55 metros. En la descripción facilitada se indica que es de complexión corpulenta, tiene los ojos negros y el pelo castaño.

La desaparición ya ha sido denunciada

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a este periódico que la desaparición ha sido denunciada y que ya se están llevando a cabo las gestiones pertinentes para localizar a la joven.

La alerta difundida por SOS Desaparecidos busca recabar la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que pueda ayudar a encontrar a Aroa. En este tipo de casos, las primeras horas resultan especialmente importantes para avanzar en la localización y comprobar posibles pistas.

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Las autoridades recuerdan la importancia de canalizar cualquier dato relevante a través de los cauces oficiales.

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