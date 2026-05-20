Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calor en la FeriaUrgencias en la FeriaSin reguetónEnrique RiquelmeTres décadas atentado ETASesión de control, en directoEl tiempoFallece Juana María GuzmánNegociación AndalucíaIncendio ZocoDefensa HiguerónSadeco Tribunal de CuentasZapateroSolemccorShopping NightIncendio Palma del RíoResultados elecciones CórdobaResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

Ayuntamiento de Córdoba

Aucorsa recupera este viernes los puntos de recarga y venta física del bonobús en Córdoba

La empresa de autobuses de Córdoba restablece la venta y recarga de bonobús en más de 80 establecimientos físicos después de un año y siete meses en los que las tarjetas solo se han podido recarga en la web o en la plaza de Colón

Usuarios de Aucorsa guardan cola para recargar sus tarjetas en un punto habilitado por el Ayuntamiento.

Usuarios de Aucorsa guardan cola para recargar sus tarjetas en un punto habilitado por el Ayuntamiento. / A. J. González

Irina Marzo

Irina Marzo

Córdoba

Buenas noticias para los usuarios del transporte urbano: Aucorsa recupera la red de puntos de recarga y venta física de bonobús a partir del viernes, 22 de mayo. La empresa de autobuses de Córdoba restaura el sistema para recargar y adquirir las tarjetas de transporte urbano suspendido desde el mes de octubre del 2024. En este tiempo, los usuarios de Aucorsa solo han podido hacer esas dos operaciones básicas a través de la web de la empresa y en la oficina de atención a usuarios de la plaza de Colón.

Qué ocurrió

El Ayuntamiento de Córdoba tuvo que suspender el anterior sistema de recarga de bonobús al entrar en concurso de acreedores la empresa propietaria de las máquinas y no haberse puesto en marcha aun el nuevo sistema de pago. La previsión del gobierno local era que el nuevo sistema entrara en funcionamiento en mayo del 2025 y que tuviera un periodo de adaptación en el que convivieran los dos sistemas. Con los problemas económicos de la anterior empresa, la situación cambió de un día para otro de forma radical y obligó a Aucorsa a limitar in extremis los puntos de recarga.

Nueva ubicación de la parada de la línea 5 de Aucorsa en el hospital Reina Sofía.

Un autobús de Aucorsa. / CÓRDOBA

A partir de este viernes, entra en funcionamiento el nuevo sistema de ayuda a la explotación e información al viajero y un nuevo sistema de ticketing y monética en Aucorsa que a la larga prevé en todo caso la desaparición del bonobús clásico.

Nueva red de recarga

Ahora, un año y siete meses después de un proceso complicado en el que ha habido que migrar todos los datos, la empresa pone en marcha su nueva red de puntos de venta y recarga de tarjetas distribuidos por toda la ciudad y sus barriadas periféricas. Aunque de momento hay suscritos ya más de 80 establecimientos, la idea es llegar en esta primera fase a 140 establecimientos autorizados (estancos, gasolineras y quioscos fundamentalmente), integrados en comercios de proximidad estratégicamente distribuidos por distintos barrios de Córdoba. La idea es facilitar la adquisición y recarga de tarjetas de forma más cómoda, rápida y cercana, sin necesidad de desplazarse a la Oficina de Atención al Cliente de Plaza de Colón.

Además, está prevista una ampliación progresiva de la red durante las próximas semanas, con el objetivo de alcanzar alrededor de 170 puntos de venta y recarga distribuidos por toda la ciudad. Estos puntos de recarga, que se pueden consultar en la web de Aucorsa, ofrecerán amplios horarios de atención, permitiendo a los usuarios gestionar sus tarjetas de transporte de forma sencilla en su entorno habitual.

Los servicios que se ofrecen

En los puntos autorizados de recarga de Aucorsa se podrán:

Noticias relacionadas y más

  • Adquirir tarjetas de transporte (bonobús y estudiante)
  • Recargar títulos y saldo en el monedero
  • Consultar información básica de la tarjeta

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Qué han votado tus vecinos en Córdoba en las elecciones autonómicas de Andalucía del 17M
  2. Un restaurante imposible dentro de una cueva a 15 minutos de Córdoba: 'Es un lugar precioso
  3. Elecciones autonómicas del 17M en Andalucía, en directo | Última hora de los comicios andaluces en Córdoba
  4. Una mujer grave tras ser atropellada por una moto en la plaza de Colón de Córdoba
  5. Muere un hombre de 50 años tras salirse de la A-4 en Córdoba
  6. De la Córdoba romana al lujo moderno: un hotel de cinco estrellas levantado sobre la historia
  7. Córdoba contará con un tramo de 13 kilómetros de autovía en la N-432 entre la capital y Cerro Muriano
  8. Así quedan los nuevos toldos de la Feria de Córdoba 2026 en El Arenal: 'La mejor de las sombras en la mejor feria del mundo

Aucorsa recupera los puntos de recarga y venta física del bonobús: a partir de este día podrás utilizarlos

Aucorsa recupera los puntos de recarga y venta física del bonobús: a partir de este día podrás utilizarlos

Así es el dispositivo de Cruz Roja para la Feria: voluntarios de toda España, ambulancias, vehículos rápidos y un centro de coordinación

Así es el dispositivo de Cruz Roja para la Feria: voluntarios de toda España, ambulancias, vehículos rápidos y un centro de coordinación

Fuegos artificiales de la Feria de Córdoba 2026: día, hora y mejores sitios para verlos

Fuegos artificiales de la Feria de Córdoba 2026: día, hora y mejores sitios para verlos

El sorteo de la ONCE reparte 350.000 euros en el barrio de Fátima: "Estoy más contenta que si me hubiese tocado a mí"

El Infoca realiza una quema preventiva de pastos para evitar incendios en la urbanización de Santo Domingo

El Infoca realiza una quema preventiva de pastos para evitar incendios en la urbanización de Santo Domingo

Pepe Gálvez, dueño de la atracción incendiada en el Zoco: "No sé qué ha podido pasar, esto es una ruina"

Un estudio del CSIC en Córdoba muestra que la soledad se asocia a una peor percepción de la salud

Un estudio del CSIC en Córdoba muestra que la soledad se asocia a una peor percepción de la salud

Los Premios Hostelería #PorElClima 2026 reconocen al establecimiento cordobés El Horno de Mel por su compromiso ambiental

Tracking Pixel Contents