Aucorsa recupera este viernes los puntos de recarga y venta física del bonobús en Córdoba

Buenas noticias para los usuarios del transporte urbano: Aucorsa recupera la red de puntos de recarga y venta física de bonobús a partir del viernes, 22 de mayo. La empresa de autobuses de Córdoba restaura el sistema para recargar y adquirir las tarjetas de transporte urbano suspendido desde el mes de octubre del 2024. En este tiempo, los usuarios de Aucorsa solo han podido hacer esas dos operaciones básicas a través de la web de la empresa y en la oficina de atención a usuarios de la plaza de Colón.

Qué ocurrió

El Ayuntamiento de Córdoba tuvo que suspender el anterior sistema de recarga de bonobús al entrar en concurso de acreedores la empresa propietaria de las máquinas y no haberse puesto en marcha aun el nuevo sistema de pago. La previsión del gobierno local era que el nuevo sistema entrara en funcionamiento en mayo del 2025 y que tuviera un periodo de adaptación en el que convivieran los dos sistemas. Con los problemas económicos de la anterior empresa, la situación cambió de un día para otro de forma radical y obligó a Aucorsa a limitar in extremis los puntos de recarga.

Un autobús de Aucorsa. / CÓRDOBA

A partir de este viernes, entra en funcionamiento el nuevo sistema de ayuda a la explotación e información al viajero y un nuevo sistema de ticketing y monética en Aucorsa que a la larga prevé en todo caso la desaparición del bonobús clásico.

Nueva red de recarga

Ahora, un año y siete meses después de un proceso complicado en el que ha habido que migrar todos los datos, la empresa pone en marcha su nueva red de puntos de venta y recarga de tarjetas distribuidos por toda la ciudad y sus barriadas periféricas. Aunque de momento hay suscritos ya más de 80 establecimientos, la idea es llegar en esta primera fase a 140 establecimientos autorizados (estancos, gasolineras y quioscos fundamentalmente), integrados en comercios de proximidad estratégicamente distribuidos por distintos barrios de Córdoba. La idea es facilitar la adquisición y recarga de tarjetas de forma más cómoda, rápida y cercana, sin necesidad de desplazarse a la Oficina de Atención al Cliente de Plaza de Colón.

Además, está prevista una ampliación progresiva de la red durante las próximas semanas, con el objetivo de alcanzar alrededor de 170 puntos de venta y recarga distribuidos por toda la ciudad. Estos puntos de recarga, que se pueden consultar en la web de Aucorsa, ofrecerán amplios horarios de atención, permitiendo a los usuarios gestionar sus tarjetas de transporte de forma sencilla en su entorno habitual.

Los servicios que se ofrecen

En los puntos autorizados de recarga de Aucorsa se podrán: