Antonio Ranchal, investigador de Córdoba: "El vapeo en los jóvenes se relaciona con trastornos cardiovasculares"

El profesor de la Universidad de Córdoba e investigador del Imibic Antonio Ranchal, que ha participado este miércoles en la Jornada sobre Actualización en Investigación y Abordaje del Tabaquismo y el Vapeo, ha alertado de que en el Imibic ya se están investigando los riesgos del denominado nuevo tabaquismo y ha avanzado que en este encuentro se iban a presentar publicaciones sobre el abordaje del tabaquismo, acerca de cómo se puede tratar a la población vulnerable para reducir el hábito tabáquico, así como la relación del vapeo con posibles trastornos cardiovasculares.

Ranchal ha subrayado que esta jornada científica se ha enmarcado en línea con el lema de la Organización Mundial de la Salud (OMS), "Desenmascaremos su atractivo: contrarrestemos la adicción al tabaco y la nicotina”, dado el incremento en población vulnerable como es la adolescencia de la nuevas fórmulas de adicción y sensibilizar también sobre el consumo en otras poblaciones vulnerables, como son los pacientes oncológicos o la población con trastorno mental grave.

El profesor e investigador Antonio Ranchal, durante su intervención, junto a la presidenta de la AECC de Córdoba, María Auxiliadora Cabanás. / A.J. GONZÁLEZ

Antonio Ranchal ha destacado que existe un trabajo reciente publicado en la Universidad de Córdoba, concretamente el trabajo fin de grado (TFG) de una alumna de la Facultad de Medicina, que evidencia la existencia de trastornos cardiovasculares en la población que vapea. "Cuando eres joven no ves los efectos inmediatos hasta que pasa mucho tiempo. La industria tabaquera siempre va por delante, pero intentamos contrarrestar esto con formas de sensibilización", ha expuesto.

En esta línea, este investigador ha remarcado que la jornada celebrada en el Imibic, organizada por el hospital Reina Sofía, con la colaboración del propio Imibic, la UCO y la AECC, ha incluido a su vez la intervención de una experta de la AECC de Córdoba, la técnica Alba Ruiz, para desmontar falsos mitos y bulos sobre el tabaco.

"Los efectos a largo plazo del vapeo tardan en desarrollarse", ha subrayado Antonio Ranchal, que ha hecho hincapié en la necesidad de que la población en general deje de vapear. "Queremos sensibilizar no solo a los adolescentes, sino a las familias, que no haya en las comuniones vaper como regalos. Hay que contrarrestar este aumento u otras modas como la bolsa de nicotina, que se viene consumiendo en los países nórdicos", ha concluido este investigador.

Mesa informativa instalada en la Universidad de Córdoba para concienciar contra el tabaquismo. / CÓRDOBA

Labor conjunta entre la Universidad de Córdoba y la AECC

Precisamente, este miércoles, la Universidad de Córdoba, en un comunicado, ha recordado que cada 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, una iniciativa promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los riesgos asociados al consumo de tabaco y reforzar las políticas de prevención y control del tabaquismo. En esta ocasión, la Universidad de Córdoba, junto con la Asociación Española Contra el Cáncer en Córdoba (AECC), se ha adelantado a esta conmemoración organizando distintas actividades de concienciación. El lema elegido para 2026 es “Desenmascaremos su atractivo: contrarrestemos la adicción al tabaco y la nicotina”, centrado especialmente en desmontar las estrategias de atracción dirigidas a nuevos consumidores, particularmente jóvenes.

La Universidad de Córdoba a través del Vicerrectorado de Salud, Cultura y Bienestar, ha sido una de las instituciones pioneras en el ámbito de la prevención del tabaquismo, obteniendo la certificación de nivel bronce como Espacio Libre de Humo otorgada por la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo (RASSELH), dentro del marco del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía (PITA) de la Junta de Andalucía, y seguimos trabajando para alcanzar la acreditación Plata.

Los médicos alertan de que el vapeo entre niños y jóvenes se multiplica. / EPE

Entre las actuaciones impulsadas por la Universidad de Córdoba destacan campañas de sensibilización, instalación de cartelería informativa, programas de deshabituación tabáquica y actividades divulgativas con motivo del Día Mundial Sin Tabaco. Durante estas jornadas también se han desarrollado iniciativas participativas, como mediciones de monóxido de carbono en aire espirado y el intercambio simbólico de cigarrillos por paquetes de nueces con la colaboración de Sagacor.

La OMS continúa desempeñando un papel fundamental en la lucha internacional contra el tabaquismo mediante campañas de sensibilización, recomendaciones sanitarias y marcos de actuación comunes. En 2024 publicó por primera vez unas directrices específicas orientadas a facilitar el abandono del consumo de tabaco, apostando por la combinación de apoyo conductual, tratamientos farmacológicos e intervenciones digitales como aplicaciones móviles, plataformas online o mensajes de seguimiento. Estas medidas buscan ayudar a millones de personas que desean abandonar productos como cigarrillos convencionales, vapeadores, tabaco calentado o tabaco sin combustión.