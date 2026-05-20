Álex López, médico de Urgencias, ante la Feria de Córdoba: "Alcohol e intenso calor pueden ser perjudiciales para la salud"

Ante la previsión meteorológica de esta semana, que contempla una gran subida de las temperaturas, sobre todo las máximas, el especialista del Servicio de Urgencias del hospital Reina Sofía Álex López aconseja a la población, especialmente la que presenta más riesgo antes las altas temperaturas (bebés, niños, pacientes crónicos, mujeres embarazadas, trabajadores al aire libre o personas mayores), que no se expongan al sol directamente durante un largo tiempo, sobre todo en las horas centrales del día, entre las 12.00 y 17.00 horas.

Además, este facultativo recuerda la importancia de proteger la cabeza con sombrero o gorra, así como vestir prendas ligeras y transpirables, supervisar si la medicación que se toma puede verse afectada por el calor, así como tomar líquidos, principalmente agua, para estar lo suficientemente hidratado.

Calle del Infierno en la Feria 2025. / A. J. González

Los pacientes asmáticos y alérgicos deben extremar la prevención

Como llegan los días de Feria, Álex López recuerda que si se toma alcohol se haga de forma responsable y moderada, añadiendo que si en estos días festivos se prueba el rebujito, vino o cerveza, que se alterne también su ingesta con agua, ya que "la combinación de alcohol e intenso calor puede ser muy perjudicial para la salud".

Por otro lado, este facultativo aconseja a las personas con alergia al polen o asmáticas que si acuden al recinto ferial de El Arenal o a zonas al aire libre en estos días que se tomen la medicación que tengan recetada y, que si lo ven necesario, que se protejan con mascarilla, para evitar casos de broncoespamos o crisis asmáticas que son más habituales en estas fechas.