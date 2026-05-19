Elecciones autonómicas
Vox Córdoba celebra el aumento de votos y la implantación del partido en la provincia
La formación política consolida su proyecto en la provincia pese a perder un diputado, al sumar casi 54.000 votos y aumentar el respaldo en la capital
Vox ha valorado de forma muy positiva los resultados obtenidos en las elecciones andaluzas en la provincia de Córdoba, donde la formación ha experimentado un crecimiento tanto en la capital como en numerosos municipios de la provincia, "consolidando su proyecto político y reforzando su implantación territorial", a pesar de haber perdido un diputado.
La candidata de Vox por Córdoba al Parlamento andaluz, Paula Badanelli, ha destacado que la formación “ha venido para quedarse” tras alcanzar cerca de 54.000 votos en la provincia y aumentar en casi 3.000 votos su respaldo en la capital con respecto a los anteriores comicios andaluces celebrados en 2022.
“Estos resultados demuestran la fortaleza de Vox en Córdoba y que cada vez más personas entienden que los problemas que Vox pone sobre la mesa son los problemas reales de la calle”, ha señalado Badanelli, quien ha agradecido el trabajo de afiliados, simpatizantes, coordinadores, apoderados y voluntarios durante toda la campaña electoral.
Desde la formación han querido destacar especialmente el crecimiento registrado en varios municipios de la provincia. En Lucena, Vox vuelve a consolidarse como segunda fuerza política, mientras que en Puente Genil la formación ha alcanzado el 20% de los votos, “pisándole ya los talones al Partido Socialista”, según ha indicado Badanelli.
La candidata electa de Vox también ha puesto en valor el resultado obtenido en Priego de Córdoba, donde ha alcanzado el 19% de apoyo electoral y se ha quedado a poco más de 200 votos de superar al PSOE y convertirse en la segunda fuerza política del municipio.
Asimismo, Badanelli ha resaltado que en una de las mesas del Polígono Guadalquivir de la capital cordobesa Vox fue la fuerza más votada, un dato que, a su juicio, refleja que “cada vez más barrios trabajadores confían en Vox frente al abandono de los partidos tradicionales”.
“Las prioridades de Vox son las prioridades de la calle: la seguridad, el empleo, el apoyo al campo, la defensa de la clase media trabajadora y la prioridad para los nuestros”, ha afirmado.
Por último, la candidata ha asegurado que el partido continuará “trabajando y creciendo” en la provincia de Córdoba “con la misma cercanía y el mismo compromiso” con el objetivo de seguir consolidándose como “la alternativa que cada vez más cordobeses reclaman”.
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