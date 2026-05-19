La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El refuerzo de los controles de seguridad para la Feria de Córdoba, la incertidumbre política tras el 17M y las inversiones vinculadas a la futura BLET centran la actualidad de este martes 19 de mayo
La Feria de Córdoba reforzará este año los controles de alcohol y drogas con más de 7.000 pruebas previstas durante toda la celebración. Es la noticia que abre nuestro boletín de este martes 19 de mayo, marcado también por la resaca electoral en Andalucía y la incertidumbre política ante un posible bloqueo institucional: la Junta ya se prepara para un eventual “parón” administrativo si no logra un acuerdo rápido con Vox. Además, Defensa invertirá 3,5 millones de euros en la adecuación del centro logístico de El Higuerón, que servirá para alojar al personal destinado posteriormente a la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET).
- Más de 7.000 controles de alcohol y drogas durante la Feria: "El objetivo no es recaudar, queremos que todo el mundo dé negativo"
- La Junta se prepara para el 'parón' si no hay pacto rápido con Vox: ni nuevas oposiciones ni gastos a largo plazo
- Defensa invierte 3,5 millones en el centro de El Higuerón para acoger al personal que luego se 'mudará' a la BLET
Además, destacamos estas otras noticias:
Feria de Córdoba
- Sin reguetón en la Feria: las casetas tendrán vetado el uso de toda música no tradicional a ciertas horas
- En busca del 100% de accesibilidad: horarios sin ruido en las atracciones, aseos adaptados y códigos Navilens
- La Feria abierta a todos con excepciones: estos son los 8 motivos por los que te prohibirán entrar a una caseta
Córdoba ciudad
- Sofocan un gran incendio en la atracción infantil de la plaza Matías Prats del Zoco
- La historia de superación de Mario Tejera en Solemccor: "Tengo piso, vehículo y trabajo, para mí ha sido rehacer mi vida"
- Unas 350 tiendas participarán en la Shopping Night 2026 en Córdoba: horarios, actuaciones y programación
- Córdoba dispara sus exportaciones en el primer trimestre hasta los 968 millones de euros: estos son los sectores más pujantes
Provincia
- La Diputación de Córdoba reconoce el talento y el liderazgo de mujeres que contribuyen al desarrollo de la provincia en los Premios al Emprendimiento
- El prieguense Rafael Luque, descubridor de más de 200 planetas, repite como finalista en los Premios Princesa de Girona
Campo
Deportes
- Iván Ania regresa al radar del Real Oviedo tras el descenso carbayón a Segunda
- Javier Tebas y Fernández Monterrubio protagonizan en Loyola una charla abierta sobre el presente del fútbol
- Qué han votado tus vecinos en Córdoba en las elecciones autonómicas de Andalucía del 17M
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