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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El refuerzo de los controles de seguridad para la Feria de Córdoba, la incertidumbre política tras el 17M y las inversiones vinculadas a la futura BLET centran la actualidad de este martes 19 de mayo

Botellon en el balcon del guadalquivir en la feria del año pasado.

Botellon en el balcon del guadalquivir en la feria del año pasado. / Manuel Murillo

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La Feria de Córdoba reforzará este año los controles de alcohol y drogas con más de 7.000 pruebas previstas durante toda la celebración. Es la noticia que abre nuestro boletín de este martes 19 de mayo, marcado también por la resaca electoral en Andalucía y la incertidumbre política ante un posible bloqueo institucional: la Junta ya se prepara para un eventual “parón” administrativo si no logra un acuerdo rápido con Vox. Además, Defensa invertirá 3,5 millones de euros en la adecuación del centro logístico de El Higuerón, que servirá para alojar al personal destinado posteriormente a la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET).

Además, destacamos estas otras noticias:

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