La Feria de Córdoba reforzará este año los controles de alcohol y drogas con más de 7.000 pruebas previstas durante toda la celebración. Es la noticia que abre nuestro boletín de este martes 19 de mayo, marcado también por la resaca electoral en Andalucía y la incertidumbre política ante un posible bloqueo institucional: la Junta ya se prepara para un eventual “parón” administrativo si no logra un acuerdo rápido con Vox. Además, Defensa invertirá 3,5 millones de euros en la adecuación del centro logístico de El Higuerón, que servirá para alojar al personal destinado posteriormente a la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET).

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