La actualidad del martes 19 de mayo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La adaptación del pequeño comercio a los nuevos métodos de pago, el análisis del comportamiento electoral tras el 17M y el refuerzo de la seguridad en la Feria de Córdoba 2026 centran la mirada informativa
Los comercios de Córdoba comienzan a prepararse para incorporar el pago con Bizum, tras el despliegue de un nuevo sistema para pagar directamente en negocios inaugurado este lunes, de forma similar a las tarjetas contactless. Es la noticia que abre nuestro boletín de este martes 19 de mayo, aún con resaca electoral del 17M, en el que aportamos un análisis que revela cómo PP y Adelante Andalucía lograron movilizar buena parte del voto abstencionista en la provincia. Por último, repasamos las principales novedades del dispositivo de seguridad de la Feria de Córdoba 2026, que contará con barreras antiembestida, pulseras con códigos QR para menores y un amplio sistema de cámaras en el recinto.
- Los comercios de Córdoba se preparan para cobrar con Bizum: "A nosotros nos cuesta mucho más adaptarnos"
- ANÁLISIS | PP y Adelante Andalucía sacan votos de la abstención en Córdoba y suman siete de cada diez nuevos electores el 17M
- Barreras antiembestida, pulseras con QR para los menores y cámaras: las claves de la seguridad para la Feria de Córdoba 2026
Además, destacamos estas otras noticias:
Feria de Córdoba
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Córdoba ciudad
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- El parque Juan Carlos I de Córdoba recupera su área infantil con multijuegos y pavimento de seguridad
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Provincia
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Cultura
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Deportes
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