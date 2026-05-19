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La actualidad del martes 19 de mayo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La adaptación del pequeño comercio a los nuevos métodos de pago, el análisis del comportamiento electoral tras el 17M y el refuerzo de la seguridad en la Feria de Córdoba 2026 centran la mirada informativa

Un cliente paga por Bizum de la manera tradicional, antes del nuevo sistema.

Un cliente paga por Bizum de la manera tradicional, antes del nuevo sistema. / A. J. González

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Los comercios de Córdoba comienzan a prepararse para incorporar el pago con Bizum, tras el despliegue de un nuevo sistema para pagar directamente en negocios inaugurado este lunes, de forma similar a las tarjetas contactless. Es la noticia que abre nuestro boletín de este martes 19 de mayo, aún con resaca electoral del 17M, en el que aportamos un análisis que revela cómo PP y Adelante Andalucía lograron movilizar buena parte del voto abstencionista en la provincia. Por último, repasamos las principales novedades del dispositivo de seguridad de la Feria de Córdoba 2026, que contará con barreras antiembestida, pulseras con códigos QR para menores y un amplio sistema de cámaras en el recinto.

Además, destacamos estas otras noticias:

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