Sofocan un gran incendio en la atracción infantil de la plaza Matías Prats del Zoco

Efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba (SPEIS) han extinguido un incendio declarado en la tarde de este martes en una atracción infantil situada en la plaza Matías Prats, en la zona del Zoco de Córdoba.

Hasta el lugar se desplazaron también agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Córdoba, además de servicios sanitarios del 061, aunque por el momento no han trascendido heridos.

El incendio generó momentos de expectación y preocupación entre los vecinos y clientes de los establecimientos de la plaza, una zona muy concurrida a esa hora de la tarde. Numerosas personas se encontraban tomando café en las terrazas o paseando por el entorno cuando comenzó a verse el humo.

Los bomberos tras sofocar el incendio. / Víctor Castro

Por ahora se desconocen las causas que originaron el incendio, que ha sido controlado por los bomberos.

Polémica por los cacharritos del Zoco

Las atracciones infantiles de la plaza del Zoco protagonizaron hace años una importante polémica en Córdoba. La situación acabó derivando en conflicto cuando algunos vecinos comenzaron a quejarse de la ocupación continuada del espacio público y del ruido generado por las atracciones. A raíz de ello, la Gerencia Municipal de Urbanismo intervino recordando que la normativa impedía mantener este tipo de instalaciones durante más de cuatro años consecutivos en el mismo lugar, ya que dejaban de considerarse una ocupación temporal de vía pública para convertirse en un uso privativo del suelo público.

En aquel momento, su propietario defendió que siempre había tenido "todos los papeles en regla" y que había renovado las autorizaciones periódicamente durante más de 20 años, pagando además las tasas correspondientes.

Gran columna de humo provocada por el incendio en la plaza de Matías Prats. / cedida

Finalmente, Urbanismo obligó a retirar los cacharritos de la zona original de la plaza, la más próxima al centro comercial Zoco. Posteriormente permitió su reapertura en otra parte de la misma plaza, una solución que nunca terminó de entenderse del todo entre vecinos y comerciantes, ya que, en la práctica, las atracciones seguían ubicadas en el mismo espacio público aunque en un punto diferente.