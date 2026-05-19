Ratifican la condena para dos hombres por agresión sexual a dos menores de 14 años en Córdoba

La Audiencia Provincial de Córdoba condenó a un hombre a cuatro años de prisión y a otro a dos años por un delito de abusos sexuales (con la actual ley se trataría de agresión sexual) cometido contra dos menores de 14 años en febrero de 2019, tras haber proporcionado en un parque bebidas alcohólicas a las dos menores, se llevó a una de ellas a su domicilio..

La sentencia, que ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recoge la condena de cuatro años de prisión y la prohibición de comunicarse durante cinco años con la víctima a uno de los acusados, tras desesestimar el recurso de apelación interpuesto.

Una vez se hubo asegurado el estado de embriaguez de la menor, la agredió sexualmente, a pesar de ser consciente de la situación de la menor, que fue encontrada a la mañana siguiente en el portal de su casa por sus padres a medio vestir e incapaz de ponerse en pie y hablar.

El otro acusado, condenado a dos años de prisión, se llevó a la otra menor en su coche donde la agredió sexualmente.

Las dos menores, a consecuencia de estos hechos, según indica la sentencia, han sufrido tensión y vergüenza así como problemas de sueño y alimentación, entre otras secuelas.

Uno de los procesados tendrá que indemnizar a una de las víctimas con 10.000 euros y el otro con 20.000.