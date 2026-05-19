Política
El PSOE reprocha que el gobierno de Bellido no corrija el déficit municipal con un plan económico al que le obliga la ley
Antonio Hurtado afirma que el alcalde ha estado más de un mes trabajando para las elecciones andaluzas y dejando su responsabilidades municipales a un lado
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha criticado que el Ayuntamiento de Córdoba no ha presentado aún al Pleno municipal para su aprobación inicial el plan económico financiero que le exige la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, al no haber cumplido con las reglas de gasto en 2025.
Hurtado ha destacado que la Intervención Municipal informó a principios del mes de abril de los incumplimientos con la estabilidad presupuestaria, con la regla de gasto y con la deuda comercial en la liquidación de 2025. En concreto, se incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria, con un déficit de 5.612.589,80 euros; se incumplió la regla de gasto, puesto que la variación del gasto computable en el ejercicio es del 6,66 %, equivalente a 6.245.829,93 euros, superior a la tasa de referencia establecida del 3,2 %, y se incumplió con la deuda comercial, puesto que no se pagó ni un mes a los proveedores en menos de 30 días.
Según Hurtado, la ley establece que el Gobierno municipal debe corregir esta situación mediante los necesarios ajustes presupuestarios y presentar un plan económico financiero para su aprobación ante el Pleno en el plazo de un mes desde que se constate el incumplimiento con las reglas fiscales.
Hurtado ha confirmado que este plazo concluyó el pasado 6 de mayo, según la Intervención Municipal. “Al no aprobarse el plan económico financiero, el Gobierno de Bellido no estaría adoptando medidas de reducción de gasto o incremento de ingresos para el saneamiento de las ratios incumplidas, que son tres de las cuatro reglas de gasto establecidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”, ha comentado.
El portavoz socialista ha lamentado los incumplimientos continuos del Gobierno municipal con las obligaciones que les exige la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, al incumplir una vez más con las reglas fiscales.
Para Hurtado, “el Plan Económico Financiero debería haberlo presentado el Gobierno municipal en el pleno del mes de mayo; sin embargo, no cumplió con su obligación y, como muy pronto, lo presentarán en el mes de junio para su aprobación inicial”.
Así, ha pedido a Bellido que se concentre en su responsabilidad como alcalde de Córdoba y ha criticado que haya estado un mes ausente de la gestión municipal y dedicado a la campaña electoral de Andalucía.
“Bellido debería haber aprobado en ese mes de campaña el plan económico financiero, atendido al comité de empresa de Sadeco o prestado ayuda y asistencia a los inmigrantes en su proceso de regularización, entre otras muchas obligaciones, que ha aparcado para dedicarse a hacer campaña electoral”, ha aseverado Hurtado.
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