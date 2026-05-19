La Policía Nacional detiene a un hombre tras robar en un almacén del Brillante de Córdoba y recupera 21 bolsos sustraídos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Córdoba a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un almacén situado en la zona del Brillante, tras una intervención en la que se lograron recuperar todos los efectos sustraídos.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado jueves, cuando el CIMACC 091 recibió una llamada alertando de que se estaba produciendo un robo en el interior de un almacén. Según la información trasladada, el presunto autor habría accedido a la finca tras saltar el muro perimetral y forzar posteriormente una ventana para entrar en el inmueble.

Aviso de dos testigos

Dos testigos que se encontraban en el exterior de la finca indicaron haber escuchado ruidos procedentes del interior del almacén, lo que permitió activar de inmediato el dispositivo policial.

Varios indicativos de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar y, una vez en el entorno del inmueble, localizaron a un varón agazapado entre la maleza, en la parte trasera de la finca.

Oculto entre la maleza

Según la Policía, las características físicas y la vestimenta del sospechoso coincidían plenamente con la descripción facilitada por los testigos, por lo que los agentes procedieron a identificarlo y a detenerlo como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

Recuperados todos los efectos

Tras la detención, los agentes localizaron en las inmediaciones los objetos sustraídos, entre ellos 21 bolsos de mujer y varias prendas de ropa.

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Todos los efectos recuperados fueron posteriormente devueltos a su propietaria.