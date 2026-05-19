A pesar del retraso acumulado por la prórroga que solicitó la empresa adjudicataria tras las lluvias de este invierno, la obra de la avenida Virgen Milagrosa, en el barrio de la Fuensanta, encara por fin su recta final. La Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba ha iniciado la plantación de los primeros 40 árboles, después de que la reforma de esta vía llevase implícita la eliminación de todos los olmos que había plantados por su mal estado de salud. El verano pasado, en mitad de la actuación y después de la tala de un centenar de árboles enfermos, resultó complicado transitar por esta zona exenta completamente de sombras.

Sin embargo, hace unos días la empresa terminó la instalación del nuevo sistema de riego y ha comenzado a plantar en el acerado norte de la calle, donde de manera previa se instalaron alcorques corridos. Este tipo de alcorques permite, frente al individual que solo dispone de espacio para la plantación de un solo ejemplar, tener más sitio para las raíces de los ejemplares plantados. Los alcorques corridos son una de las aportaciones del Plan Director del Arbolado de Córdoba aprobado recientemente.

La obra de la avenida Virgen Milagrosa de Córdoba encara su recta final con la plantación de tipuanas en sustitución de los olmos enfermos / A. J. González

Tipuanas y Koelreuterias

En concreto, la empresa está plantando en el acerado norte tanto árboles, como tipuanas (Tipuana tipu), como arbustos tipo fotinias (Photinia fraseri Red Robin), como plantas de olivilla (Teucrium fruticans). Además, en el acerado sur se van a plantar Koelreuterias, siempre y cuando se encuentren disponibles en el vivero municipal, advierten desde la delegación.

Asfaltado de la calle

Por otro lado, de forma paralela a la reforma de la avenida Virgen Milagrosa se llevará a cabo el asfaltado de la carretera por su considerable grado de deterioro. Aunque inicialmente esa actuación no estaba prevista, se terminó incluyendo en la segunda fase del plan de asfalto. En total, se actuará sobre los 657 metros que tiene la avenida y la idea de Infraestructuras es hacerlo "antes de agosto".

La obra de la avenida Virgen Milagrosa de Córdoba encara su recta final con la plantación de tipuanas en sustitución de los olmos enfermos. / A. J. González

La obra de Virgen Milagrosa se adjudicó en la primavera del 2015 a la empresa sevillana Habitat Servicios Medioambientales S.L. por un importe de 830.057,93 euros. Se inició el pasado mes de abril y tenía una duración inicial de 12 meses, con dos fases. La actuación incluía la renovación total del arbolado, después de que tuvieran que retirarse todos los olmos por "patologías graves, incompatibles con su conservación". La obra incluye mejoras para la movilidad peatonal con el arreglo del acerado y una renovación de infraestructuras soterradas, incluyendo nuevas canalizaciones de saneamiento y la modernización del sistema de alumbrado público, con la instalación de 43 luminarias LED.