Elecciones municipales 2027
José María Bellido quiere repetir como alcalde de Córdoba y asegura que "no hay alternativa" al PP
El regidor destaca que su partido ha recuperado cifras de apoyo no vistas desde 2011, lo que considera una señal positiva para los comicios locales
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha reafirmado su intención de presentarse a las próximas elecciones municipales, que están previstas para el año que viene y en las que, considera, "no hay alternativa" en la oposición actual tras los resultados de las andaluzas. Bellido ha asegurado que, si su partido se lo permite, le gustaría repetir para un tercer mandato. "Tengo ganas y quiero", ha afirmado.
El alcalde se ha mostrado "muy contento y muy satisfecho" con los resultados del PP en Córdoba, destacando que el partido ha sumado más de 11.000 votos respecto a anteriores comicios y unos 8.000 más en la capital. "Nos sentimos muy apoyados y respaldados", ha señalado.
Más de 80.000 cordobeses siguen apoyando al PP
Bellido ha subrayado además que el PP "llevaba sin acercarse a estas cifras desde el año 2011, hace 15 años", y ha puesto en valor que, tras siete años de gobierno municipal, "82.000 cordobeses nos sigan dando su apoyo", lo que considera una señal para las próximas municipales.
Aunque ha recordado que las elecciones autonómicas y municipales "son distintas y no se pueden sacar conclusiones directas", sí considera que hay "una evidencia clara" y es que "no hay alternativa" en la actual oposición municipal. En este sentido, Bellido ha defendido que esos resultados reflejan que el PP mantendría "una mayoría suficiente para gobernar" en la capital y se ha mostrado "muy animado" de cara al futuro político en la ciudad.
Una campaña andaluza con implicación del PP cordobés
El regidor ha explicado además que durante la campaña andaluza se ha implicado activamente en apoyo del partido porque lo consideraba "importante para la ciudad de Córdoba", aunque ha insistido en que su papel era de respaldo y que ahora vuelve a centrarse "totalmente en el Ayuntamiento y en las próximas elecciones, no hay otra cosa en mente, salvo que mi partido tomara otra decisión", tras recibir críticas por parte de la oposición en el último pleno de mayo.
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