El IES El Tablero de Córdoba estrena un Centro de Excelencia de Formación Profesional en transporte y logística

El IES El Tablero de Córdoba ha inaugurado este martes su nuevo Centro de Excelencia de Formación Profesional, un proyecto que busca reforzar el papel del centro como referente nacional en innovación educativa vinculada al transporte y la logística.

La inauguración ha contado con la asistencia de representantes institucionales, empresariales y educativos, entre ellos la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent; la delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Inmaculada Troncoso; y el delegado de Educación, Diego Cope.

El acto ha servido para presentar los principales resultados desarrollados dentro de los proyectos impulsados por el centro, orientados a adaptar la formación a las necesidades reales del sector logístico y del tejido empresarial. Entre las iniciativas destacan la transformación de espacios formativos, la capacitación docente en ámbitos como la inteligencia artificial aplicada a la logística, la creación de recursos educativos abiertos junto a empresas del sector y la participación en la definición de futuros perfiles profesionales y contenidos curriculares.

Asistentes en el acto. / AJ González

Uno de los momentos más destacados de la jornada ha sido el reconocimiento público a las empresas e instituciones que han colaborado activamente en el proyecto, facilitando el acceso a sus instalaciones y participando en la elaboración de materiales formativos audiovisuales que ya se utilizan como referencia en la Formación Profesional a nivel nacional.

Entre las entidades colaboradoras figuran compañías como Logista, Bidafarma, Puerto de Málaga, Indra Group, Magtel, Carrier, Dcoop o Solavance, además del respaldo estratégico del Clúster Andalucía Logistics.

Durante el encuentro también se ha puesto en valor la colaboración entre administraciones públicas, centros educativos y empresas como herramienta clave para impulsar una Formación Profesional más innovadora, conectada con el entorno productivo y preparada para afrontar los retos tecnológicos y logísticos actuales. La jornada ha concluido con un espacio de networking destinado a favorecer nuevas vías de colaboración entre empresas, entidades y profesorado.