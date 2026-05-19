Qué hacer hoy en Córdoba, martes, 19 de mayo de 2026

Ciclo ‘Otras miradas’

Conferencia de paolo violini

El Real Círculo de la Amistad acoge la conferencia Entre técnica y estilo: Rafael en el Vaticano entre 1508 y 1514, a cargo de Paolo Violini, jefe del laboratorio de restauración de pinturas y materiales lignarios de los Museos Vaticanos. Entrada libre previa inscripción en cultura.circuloamistad@gmail.com.

CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad. Alfonso XIII, 14. 20.00 horas.

Visita temática

‘El museo desde dentro’

Con motivo del Día Internacional de los Museos se organizará una experiencia única para grupos reducidos que permitirá conocer de cerca dos funciones esenciales del museo: la conservación y la investigación. Se requiere reserva previa https://acortar.link/txQLY8.

CÓRDOBA. Museo Arqueológico. Plaza de Jerónimo Páez, 7. 11.00 y 12.00 horas.

Día Internacional museos

Vista gratuita al Museo Taurino

Durante la jornada de hoy habrá micro-explicaciones de obras seleccionadas y se obsequiará con un parchís de los Cinco Califas hasta agotar existencias.

CÓRDOBA. Museo Taurino. Plaza de Maimónides, s/n. De 08.15 a 15.45 horas.

Congreso Internacional

‘Ibn Rushd, Averroes and latin averroism’

Encuentro organizado por el Aquinas and the Arabs International Working Group en torno a la figura de Averroes y su influencia en la filosofía latina medieval, en el marco de 9º centenario del nacimiento del sabio cordobés. Entrada libre según aforo.

CÓRDOBA. Casa Árabe. Samuel Santos Gener, 9. 08.00 horas.

Salud

Charla sobre prevención del ictus

Charla sobre prevención del ictus, a cargo de Rocío Peralta, enfermera familiar y comunitaria del Centro de Salud Poniente. Entrada libre hasta cubrir el aforo.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Biblioteca Poniente Sur. Camino Viejo de Almodóvar, s/n. 18.00 horas.

Exposición

Continúa ‘vida’

Continúa la exposición fotográfica títulada Vida, de Gervasio Sánchez. Comisariada por Gerardo Mosquera. Una muestra de 68 fotografías que recorren décadas de conflictos y la increíble capacidad de resistencia humana. Se podrá visitar hasta el próximo 14 de junio.