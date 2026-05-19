El Hospital Quirónsalud Córdoba, único hospital de la provincia que tiene la certificación Excelente de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

El Hospital Quirónsalud Córdobaha obtenido la certificación de calidad en nivel Excelente que otorga la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), el máximo reconocimiento concedido por este organismo público de evaluación y certificación, adscrito a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

"Con esta acreditación, el Hospital Quirónsalud Córdoba se convierte en el único hospital de la provincia que cuenta con este distintivo y el segundo de Andalucía que ha alcanzado el máximo nivel de certificación de la ACSA, consolidando así su compromiso con la excelencia, la innovación y la mejora continua en la atención sanitaria. El Hospital Quirónsalud Málaga obtuvo esta acreditación a final del pasado año, siendo el primer centro (tanto público como privado) que consiguió dicha distinción", explica el centro sanitario privado en una nota de prensa.

Cumplimiento de los estándares "más exigentes"

La certificación Excelente reconoce el "cumplimiento de los estándares más exigentes" en materia de seguridad del paciente, liderazgo y organización, gestión por procesos, continuidad asistencial, derechos del paciente, calidad científico-técnica, innovación, investigación, tecnología y humanización de la asistencia sanitaria.

La obtención de este reconocimiento supone "un nuevo hito para el hospital, que ya consiguió en 2021 la certificación en nivel Óptimo, y refleja la evolución y consolidación de un modelo asistencial centrado en el paciente, basado en la excelencia clínica, la innovación tecnológica y la mejora permanente de todos sus procesos".

Aspectos relacionados con la calidad asistencial y la experiencia del paciente

El modelo de certificación de la ACSA aborda aspectos relacionados con la calidad asistencial y la experiencia del paciente, al tiempo que impulsa la mejora de los procesos que afectan a la gestión integral de las organizaciones sanitarias. En este sentido, el esfuerzo conjunto de profesionales, servicios médicos y áreas de apoyo del Hospital Quirónsalud Córdoba ha "permitido superar los estándares requeridos para alcanzar el nivel Excelente, la categoría más alta contemplada en este modelo de acreditación".

"Entre los aspectos especialmente valorados durante el proceso de evaluación destacan la consolidación de una sólida cultura de calidad y seguridad del paciente, el impulso de herramientas de gestión y evaluación continua, la incorporación de nuevas tecnologías y la apuesta por una atención personalizada y humanizada", continúa la nota.

Mejorar la experiencia del paciente

El hospital obtiene mayores niveles de cumplimiento en criterios de calidad como ‘Liderazgo y organización del centro’, ‘Derechos del paciente y continuidad asistencial’, y ‘Seguridad del paciente’, poniendo en valor aspectos como la integridad de la información clínica, accesibilidad y trazabilidad de la asistencia, facilitando el flujo de pacientes, la continuidad asistencial y la seguridad del paciente.

Fachada del Hospital Quirónsalud Córdoba. / CÓRDOBA

Asimismo, la certificación pone en valor iniciativas orientadas a mejorar la experiencia del paciente y la accesibilidad a los servicios sanitarios, como el Portal del Paciente, que facilita el acceso a informes y pruebas diagnósticas, la comunicación directa con los especialistas, la gestión online de citas y la consulta de la historia clínica.

Una garantía adicional para los pacientes

El reconocimiento de la ACSA supone además una garantía adicional para los pacientes, ya que avala que la actividad asistencial del hospital se desarrolla conforme a protocolos actualizados y basados en la evidencia científica, con circuitos asistenciales seguros, eficientes y coordinados, así como con un equipo de profesionales altamente cualificado y en formación constante.

El Hospital Quirónsalud Córdoba mantiene una estrategia orientada a la innovación clínica, el avance tecnológico y la creación de entornos asistenciales que priorizan la seguridad, el bienestar y la comodidad del paciente. La obtención del nivel Excelente evidencia el impacto real de estas mejoras en la práctica clínica diaria y reafirma la posición del hospital como centro sanitario de referencia en Andalucía.

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Este centro tiene las máximas certificaciones de calidad asistencial; en 2022 fue acreditado con el sello dorado de la Joint Commission International, la máxima distinción que concede este organismo, que el centro ha renovado en diciembre de 2025, una reacreditación que adquiere un valor especial al superar la auditoría bajo la 8ª edición de los estándares de JCI, un marco más exigente y amplio que en años anteriores. De hecho, esta acreditación es la más exigente en el mundo para el ámbito sanitario y analiza que toda la atención y procesos del hospital están enfocados en la seguridad del paciente, en la calidad asistencial, y en un proceso de mejora continua, siendo el único hospital de la provincia de Córdoba con dicha distinción y el primero del grupo Quirónsalud en conseguirlo en Andalucía.