La historia de superación del trabajador cordobés Mario Tejera en Solemccor: "Tengo piso, vehículo y trabajo, para mí ha sido rehacer mi vida"

Mario Tejera Vargas, natural de Córdoba, aunque con una larga vinculación a Sevilla, regresó a su ciudad después de casi cuatro décadas fuera y tras atravesar una etapa personal y económica complicada que le llevó "a tocar fondo". Lo hizo, según relata, en uno de los momentos más difíciles de su vida, pero la necesidad de empezar de nuevo le llevó a volver en busca de una segunda oportunidad.

Esa oportunidad llegó a través de la empresa de inserción Solemccor, vinculada a Cáritas Diocesana de Córdoba, donde entró a trabajar en marzo de 2024. Desde entonces, asegura que su vida ha cambiado por completo. "Para mí han sido todos los objetivos o parte de los objetivos que yo tenía planteados", explica. En su caso, no se trata solo de un empleo, sino de una reconstrucción vital: "Tengo mi piso, mi vehículo y mi trabajo, para mí ha sido rehacer mi vida".

"Desde el primer día me sentí acogido", asegura

Mario destaca especialmente el acompañamiento recibido dentro de la entidad, más allá de la propia inserción laboral. Habla de un entorno que define casi como familiar: "Desde el primer día me sentí acogido", asegura y en su testimonio insiste en que la experiencia no solo le ha devuelto estabilidad económica, sino también confianza personal: "Sin esta familia no habría sido posible", afirma, agradeciendo la oportunidad recibida.

Durante su intervención, que ha compartido en la presentación de la memoria anual de la entidad, también quiso poner en valor la labor social de la empresa de inserción: "Creo que la labor que hacemos es muy importante para la sociedad", señala, en referencia al trabajo de reciclaje y recuperación de materiales que desarrolla Solemccor.

El trabajador ha ofrecido su testimonio en una rueda de prensa. / A. J. González

Una labor exigente: "Venimos a trabajar, no a aprender"

En ese sentido, subraya que no se trata de una actividad improvisada ni asistencial, sino de un trabajo estructurado y exigente y que "me consta que aquí venimos a trabajar, no venimos a aprender", afirma, destacando el compromiso del equipo.

Antes de llegar a Córdoba, su situación era muy distinta. Tras años difíciles en Sevilla, reconoce que su vida había quedado desestructurada tanto a nivel emocional como económico. Su regreso a la ciudad fue, según explica, el inicio de un proceso de reconstrucción personal. Hoy, tras más de un año en Solemccor, asegura que "he rehecho mi vida".