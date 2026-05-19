La Guardia Civil auxilia a un espectador del Rally Sierra Morena tras fracturarse una pierna en una zona de difícil acceso de Córdoba

La Guardia Civil de Córdoba ha auxiliado a una persona que sufrió una fractura en una pierna mientras asistía junto a sus dos hijos menores a una de las etapas del Rally Sierra Morena 2026 (Rally de Andalucía), en una zona de campo a través de muy difícil acceso. Hay que recordar que este evento automovilístico se celebró hace un mes.

El aviso fue recibido en la Central Operativa de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba (COS-062), que tuvo conocimiento de que un hombre se había lesionado mientras caminaba por una zona abrupta y que, además, se encontraba desorientado al no conocer el terreno ni poder precisar con exactitud su ubicación.

Localizado junto a sus dos hijos

Tras varias gestiones, la central logró obtener las coordenadas exactas del lugar donde se encontraba el herido y trasladó el aviso a una de las patrullas que prestaban servicio en la zona, que se desplazó de inmediato hasta el punto indicado.

Después de una búsqueda a pie por un amplio paraje sin caminos cercanos y de acceso complicado, los agentes localizaron tanto al herido como a sus dos hijos, un niño y una niña, que le acompañaban en ese momento.

Fractura en tibia y peroné

Según informó la Guardia Civil, el hombre presentaba aparentemente una fractura a la altura de la tibia y el peroné de la pierna derecha, no podía incorporarse por sí mismo y sufría un dolor severo.

Las dificultades del terreno, con una marcada pendiente y una orografía muy complicada, impidieron una evacuación sencilla desde el primer momento.

Evacuación en camilla durante 45 minutos

En un primer intento, los agentes trataron de trasladar al herido a peso, aunque esta opción resultó inviable por la complejidad del terreno y por la necesidad de preservar la extremidad lesionada.

De forma paralela, otra patrulla de la Guardia Civil se encargó de guiar a los servicios sanitarios hasta un punto que permitiera la evacuación desde una zona próxima.

Una vez disponible la camilla, los cuatro agentes intervinientes procedieron a evacuar al herido a pie, en una operación que resultó especialmente extenuante por la pendiente y lo abrupto del trayecto.

El recorrido, de unos 500 metros, se prolongó durante aproximadamente 45 minutos hasta alcanzar la carretera donde esperaba la ambulancia. En la fase final colaboraron también el sanitario del vehículo asistencial y dos personas que se encontraban en el lugar.

Una vez completada la evacuación, el herido fue trasladado por los servicios sanitarios a un centro hospitalario para recibir atención médica.