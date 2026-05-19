Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Imputación de ZapateroIván AniaPago con bizumObras CaballerizasBarreras antiembestidaEl tiempoDetenida LuquePP y AdelanteDirecto | Foro NoroesteNuevas fiscalesVigilancia FeriaParque Juan Carlos IPaz Vega-Palomo SpainViviendas Guardia CivilTráfico FeriaVotos calle por calleCalendario electoralElecciones AndalucíaResultados elecciones 17MResultados elecciones CórdobaResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

Sucesos

La Guardia Civil auxilia a un espectador del Rally Sierra Morena tras fracturarse una pierna en una zona de difícil acceso de Córdoba

El herido, que se encontraba desorientado junto a sus dos hijos menores, fue evacuado en camilla tras un operativo a pie en un terreno abrupto y con fuerte pendiente

Imagen del rescate facilitada por la Guardia Civil.

Imagen del rescate facilitada por la Guardia Civil. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Guardia Civil de Córdoba ha auxiliado a una persona que sufrió una fractura en una pierna mientras asistía junto a sus dos hijos menores a una de las etapas del Rally Sierra Morena 2026 (Rally de Andalucía), en una zona de campo a través de muy difícil acceso. Hay que recordar que este evento automovilístico se celebró hace un mes.

El aviso fue recibido en la Central Operativa de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba (COS-062), que tuvo conocimiento de que un hombre se había lesionado mientras caminaba por una zona abrupta y que, además, se encontraba desorientado al no conocer el terreno ni poder precisar con exactitud su ubicación.

Localizado junto a sus dos hijos

Tras varias gestiones, la central logró obtener las coordenadas exactas del lugar donde se encontraba el herido y trasladó el aviso a una de las patrullas que prestaban servicio en la zona, que se desplazó de inmediato hasta el punto indicado.

Después de una búsqueda a pie por un amplio paraje sin caminos cercanos y de acceso complicado, los agentes localizaron tanto al herido como a sus dos hijos, un niño y una niña, que le acompañaban en ese momento.

Fractura en tibia y peroné

Según informó la Guardia Civil, el hombre presentaba aparentemente una fractura a la altura de la tibia y el peroné de la pierna derecha, no podía incorporarse por sí mismo y sufría un dolor severo.

Las dificultades del terreno, con una marcada pendiente y una orografía muy complicada, impidieron una evacuación sencilla desde el primer momento.

Evacuación en camilla durante 45 minutos

En un primer intento, los agentes trataron de trasladar al herido a peso, aunque esta opción resultó inviable por la complejidad del terreno y por la necesidad de preservar la extremidad lesionada.

De forma paralela, otra patrulla de la Guardia Civil se encargó de guiar a los servicios sanitarios hasta un punto que permitiera la evacuación desde una zona próxima.

Una vez disponible la camilla, los cuatro agentes intervinientes procedieron a evacuar al herido a pie, en una operación que resultó especialmente extenuante por la pendiente y lo abrupto del trayecto.

El recorrido, de unos 500 metros, se prolongó durante aproximadamente 45 minutos hasta alcanzar la carretera donde esperaba la ambulancia. En la fase final colaboraron también el sanitario del vehículo asistencial y dos personas que se encontraban en el lugar.

Noticias relacionadas y más

Una vez completada la evacuación, el herido fue trasladado por los servicios sanitarios a un centro hospitalario para recibir atención médica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Qué han votado tus vecinos en Córdoba en las elecciones autonómicas de Andalucía del 17M
  2. Córdoba contará con un tramo de 13 kilómetros de autovía en la N-432 entre la capital y Cerro Muriano
  3. Un restaurante imposible dentro de una cueva a 15 minutos de Córdoba: 'Es un lugar precioso
  4. Elecciones autonómicas del 17M en Andalucía, en directo | Última hora de los comicios andaluces en Córdoba
  5. Buscaban los orígenes de la Córdoba omeya y dieron con los inicios de la Córdoba romana: «Es un hallazgo muy interesante»
  6. Los cordobeses dictan sentencia tras el segundo debate de las andaluzas del 17M: quién gana y quién sale tocado
  7. Una mujer grave tras ser atropellada por una moto en la plaza de Colón de Córdoba
  8. Muere un hombre de 50 años tras salirse de la A-4 en Córdoba

La Guardia Civil auxilia a un espectador del Rally Sierra Morena tras fracturarse una pierna en una zona de difícil acceso de Córdoba

El listado definitivo de las casetas de la Feria de Córdoba 2026: abiertas al público y de libre acceso

El listado definitivo de las casetas de la Feria de Córdoba 2026: abiertas al público y de libre acceso

José María Bellido quiere repetir como alcalde de Córdoba y asegura que "no hay alternativa" al PP

El Patio de San Eulogio acoge la representación de 'El gran teatro del mundo' de Calderón de la Barca: fechas y precio de las entradas

Feria de Córdoba 2026: este es el horario oficial de las casetas en El Arenal

Feria de Córdoba 2026: este es el horario oficial de las casetas en El Arenal

La UCO participa en un estudio internacional para mejorar la técnica de calor que se usa en quimioterapias contra el cáncer

Esta es la hora de inicio oficial de la Feria de Córdoba 2026: 120 minutos más de fiesta

Esta es la hora de inicio oficial de la Feria de Córdoba 2026: 120 minutos más de fiesta

Las fiscales Carmen Romero y Azahara Buendía, delegadas de delitos económicos y de corrupción pública en Córdoba

Las fiscales Carmen Romero y Azahara Buendía, delegadas de delitos económicos y de corrupción pública en Córdoba
Tracking Pixel Contents