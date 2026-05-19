Las fiscales Carmen Romero y Azahara Buendía, delegadas de delitos económicos y de corrupción pública en Córdoba

Las fiscales Carmen Romero y Azahara Buendía han sido nombradas delegadas de delitos económicos y de delitos contra la Administración Pública, respectivamente, de la Fiscalía provincial de Córdoba. Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), que publica este martes sendos decretos de designación de la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato.

Los nombramientos de estas representantes del Ministerio Público como delegadas han sido propuestos por Fernando Sobrón, fiscal jefe de Córdoba, tras realizar la convocatoria de la plaza entre los miembros de la plantilla. No han recibido objeciones por parte de los fiscales de sala de esas unidades especializadas.

Carmen Romero, coordinadora de delitos económicos de la Fiscalía provincial de Córdoba. / Manuel Murillo

Carmen Romero, por su "dedicación a la función y conocimiento de la materia"

En el caso de Carmen Romero, que ya coordinaba estos delitos en la provincia, se presentó una única petición para el desempeño de esa responsabilidad y el fiscal jefe propuso la designación de esta fiscal "por su anterior dedicación a la función y conocimiento de la materia", indica el BOE.

Azahara Buendía, "en atención a su trayectoria profesional y antigüedad"

De otro lado, el puesto de delegado de delitos contra la Administración pública tuvo dos aspirantes, pero finalmente ha sido propuesta y nombrada Azahara Buendía "en atención a su trayectoria profesional y antigüedad en la carrera fiscal". "Nada de ello impide reconocer los méritos concurrentes en el otro candidato y valorar el interés que demuestra al optar a una plaza cuya elección revela una particular motivación profesional", señala el boletín.