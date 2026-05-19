Obituario
Los fallecidos en Córdoba el martes 19 de mayo
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 20 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:
Angela Gallego Santiago
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Rosario Cabello Cabello
La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de San Rafael.
- Qué han votado tus vecinos en Córdoba en las elecciones autonómicas de Andalucía del 17M
- Córdoba contará con un tramo de 13 kilómetros de autovía en la N-432 entre la capital y Cerro Muriano
- Un restaurante imposible dentro de una cueva a 15 minutos de Córdoba: 'Es un lugar precioso
- Elecciones autonómicas del 17M en Andalucía, en directo | Última hora de los comicios andaluces en Córdoba
- Buscaban los orígenes de la Córdoba omeya y dieron con los inicios de la Córdoba romana: «Es un hallazgo muy interesante»
- Los cordobeses dictan sentencia tras el segundo debate de las andaluzas del 17M: quién gana y quién sale tocado
- Una mujer grave tras ser atropellada por una moto en la plaza de Colón de Córdoba
- Muere un hombre de 50 años tras salirse de la A-4 en Córdoba