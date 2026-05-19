Fallece en Córdoba Juana María Guzmán, referente de la Neonatología en el hospital Reina Sofía y en España

El hospital Reina Sofía de Córdoba, en especial el Materno Infantil, tendrá siempre un recuerdo especial para la pediatra Juana María Guzmán Cabañas por su gran disposición médica y por ser una gran impulsora de la Neonatología y de la Perinatología en el centro. Juana Guzmán, que llevaba tiempo aquejada de una grave enfermedad, fallecía el pasado domingo, a los 76 años, rodeada de sus seres queridos y abrazada por Dios, señala con mucha tristeza su familia. Sin embargo, mientras esta doctora tuvo buena salud, se desvivió por disfrutar al máximo de los viajes y de la vida, en especial de su familia, y de su profesión de pediatra, que adoraba.

Juana Guzmán estaba casada desde hace más de 50 años con el hematólogo José Luis Gómez Villagrán, que durante décadas fue director del Centro de Transfusión Sanguínea de Córdoba, con el que tuvo tres hijos (José, Elena y Javier), que le dieron a su vez cinco nietos. Elena es la única que se ha dedicado a la medicina como sus padres y ejerce desde hace años como cardióloga en el Reina Sofía.

Formada en el hospital de la Paz de Madrid y vinculada al Reina Sofía desde 1978

Juana Guzmán era natural de Villanueva del Fresno (Badajoz), pero sus padres, que eran maestros, se vinieron a vivir a Córdoba y en esta ciudad cursó ya el Bachiller. Estudió Medicina en Granada y después hizo en Madrid la residencia de Pediatría, a la vez que se especializó en Neonatología, en el hospital de la Paz. En 1978 esta pediatra se vinculó al Reina Sofía donde impulsó la Neonatología para toda España y también la Perinatología (la atención al bebé desde que está dentro del vientre materno) para detectar posibles patologías y adaptar la atención después del parto a esta situación.

La doctora Juana Guzmán. / CÓRDOBA

Por otro lado, impulsó la humanización de la atención neonatal, favoreciendo la entrada de las madres a las unidades neonatales y volcándose especialmente con los bebés prematuros, implicando a las familias en los cuidados especiales que deben recibir estos pequeños. Además, contribuyó a la puesta en marcha del lactario que existe en el hospital cordobés.

La Sociedad Española de Neonatología reconoce la trayectoria de Juana Guzmán

La Sociedad Española de Neonatología también ha mostrado su pesar por el fallecimiento de Juana María Guzmán Cabañas, "una profesional irrepetible cuya vida estuvo dedicada, con generosidad y entrega absoluta, al cuidado de los recién nacidos, a la formación de generaciones de pediatras y neonatólogos y al impulso constante de una neonatología más humana, más rigurosa y comprometida con la excelencia".

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Esta entidad destaca que Juana Guzmán formó a numerosos especialistas y, logró gracias a su labor, que muchos niños sobrevivieran al implantar mejoras en la atención a los neonatos y a los bebés incluso antes de nacer. Por otro lado, también fue profesora asociada de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba y participó en numerosas investigaciones que contribuyeron al avance de la Neonatología. "Con su fallecimiento desaparece una figura destacada de la neonatología andaluza y española, pero permanece un legado inmenso construido a lo largo de décadas de trabajo, dedicación y vocación de servicio. Quienes tuvimos la fortuna de compartir con ella espacios profesionales y personales coincidimos en destacar no solo su extraordinaria capacidad clínica y científica, sino también su cercanía, su capacidad de escucha y su permanente disposición a ayudar", añade la Sociedad Española de Neonatología, que concedió a esta pediatra la distinción de Miembro de Honor en el Congreso Nacional de Sevilla de 2015.