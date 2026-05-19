La facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba acerca a su alumnado las salidas profesionales, la empleabilidad y el emprendimiento

El Campus de Rabanales ha acogido este martes la 3ª Feria de Empleabilidad y Salidas Profesionales de Veterinaria, una cita orientada a mostrar al alumnado de último curso las distintas opciones laborales y profesionales a su alcance una vez finalicen sus estudios.

La iniciativa ha estado precedida por la 3ª Jornada de Emprendimiento en Veterinaria, celebrada el día anterior, con el objetivo de reforzar también la formación del estudiantado en materia de autoempleo, liderazgo y desarrollo de proyectos propios.

Un recorrido por las distintas salidas profesionales

La vicedecana de Prácticas, Empleabilidad y Emprendimiento de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba (UCO), Carmen Pineda Marcos, ha explicado que la feria se ha diseñado para ofrecer una visión amplia de las distintas salidas profesionales vinculadas a la titulación.

La jornada ha comenzado con una conferencia plenaria a cargo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la que han seguido distintas sesiones paralelas centradas en ámbitos como la clínica de pequeños y grandes animales, la producción animal, la calidad alimentaria o el acceso a los cuerpos veterinarios de la administración pública, entre otros, además de una sesión de networking.

Apoyo institucional al empleo juvenil

La inauguración ha contado con la presencia de diversas autoridades, entre ellas el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero Carrillo, y la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Dolores Gálvez Páez.

El decano de la Facultad de Veterinaria, Manuel Hidalgo Prieto, ha agradecido el respaldo institucional a esta actividad.

Durante su intervención, el representante de la Diputación ha detallado las distintas líneas de apoyo dirigidas a los futuros veterinarios, tanto en materia de fomento del emprendimiento como de prácticas remuneradas en empresas privadas, y ha animado al alumnado a desarrollar su futuro profesional en la provincia.

Por su parte, la delegada territorial de Empleo ha señalado las oportunidades de contratación de profesionales veterinarios en Países Bajos a través de la Red Eures, y ha recordado que el Servicio Andaluz de Empleo pone a disposición de los egresados herramientas de apoyo para facilitar su incorporación al mercado laboral, especialmente en el acceso al primer contrato.

El papel del Colegio y de la Universidad

La feria ha contado también con la participación del Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba, representado por su presidente, José María Torres de Medina, quien ha explicado algunas de las medidas de apoyo que la entidad ofrece a los recién graduados.

Entre ellas, ha destacado la subvención de las cuotas de colegiación para los veterinarios desempleados.

La Universidad de Córdoba ha estado representada por la directora general de Empleabilidad y Emprendimiento en funciones, Rocío Muñoz, quien ha recordado que estas jornadas se enmarcan en el proyecto Copérnico, una iniciativa que permite a las facultades ofrecer orientación a sus egresados en materia de prácticas, empleabilidad y emprendimiento.

Muñoz ha subrayado además que la labor de la universidad no concluye con la obtención del título, sino que también pasa por acompañar al estudiantado en su transición al mercado laboral. En este contexto, ha animado a los estudiantes a valorar la posibilidad de solicitar una beca Campus Rural, destinada a realizar prácticas en municipios de menos de 5.000 habitantes y dotada con 1.000 euros al mes.

Una jornada previa centrada en el emprendimiento

La programación se ha completado con la 3ª Jornada de Emprendimiento en Veterinaria, celebrada también en la Facultad, con charlas, talleres y actividades dirigidas a fomentar la capacidad emprendedora del alumnado y su contacto con profesionales y entidades que puedan orientarles en ese camino.

Entre las actividades desarrolladas se ha incluido incluso un escape room sobre emprendimiento, concebido como herramienta formativa y participativa.

Durante esta jornada se ofreció además orientación sobre la elaboración de currículums y cartas de presentación para mejorar el acceso a procesos de selección, y se trabajaron competencias clave como la comunicación, el liderazgo, la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo en equipo, consideradas esenciales como habilidades blandas en el ejercicio de la profesión veterinaria.

Ponentes especializados

La jornada de emprendimiento contó con la participación de la directora del Centro Universitario de Desarrollo de Lucena, María Isabel Rodríguez Zapatero; el mentor y formador en emprendimiento Sergio Tejerina; la formadora y consultora Mercedes Carvajal; el técnico del Departamento de Orientación de Fundecor, José Antonio Carbonero; y el técnico de Andalucía Emprende CADE-Córdoba, Fernando Palomino.