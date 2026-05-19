La empresa de inserción Solemccor de Cáritas Córdoba cierra 2025 con récord en reciclaje y consolida su recuperación económica

La empresa de inserción Solemccor, vinculada a Cáritas Diocesana de Córdoba, cerró 2025 con cifras récord en reciclaje de papel, cartón y textil y consolidó su recuperación económica tras varios años marcados por las dificultades financieras. La entidad ha presentado este martes su memoria anual de actividades, en la que destaca además su labor de inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social y la modernización de su modelo de economía circular y acompañamiento social.

El director de Cáritas Diocesana de Córdoba, Darío Reina, ha subrayado que la empresa ha atravesado en 2023 y 2024 una situación "complicada" debido al déficit acumulado de ejercicios anteriores, lo que obligó a poner en marcha "un proceso de ajuste y optimización muy duro". Según ha señalado, estas medidas ya están dando "resultados positivos" y permitiendo sanear las cuentas de la entidad.

Reina ha destacado además que Solemccor cumple este año dos décadas de trayectoria como herramienta de inserción laboral de Cáritas y ha recordado que "no solo ofrece un itinerario de formación y una oportunidad de empleo", sino también acompañamiento social y educativo para ayudar a las personas a "recuperar su autonomía y dignidad a través del empleo".

Rueda de prensa para presentar los datos de este año. / A. J. González

Durante la presentación de la memoria, el gerente de Solemccor, Salvador García, ha subrayado que 2025 ha sido "un año de récord" para la entidad. En concreto, la empresa ha superado por primera vez los 9,8 millones de kilos de papel y cartón recogidos y reciclados, además de alcanzar el millón de kilos de ropa recuperada, con un total de 1.086.000 kilos de textil.

A ello se suma el reciclaje de más de 100 toneladas de papel blanco procedente del servicio de destrucción confidencial de documentos. García ha atribuido estos resultados "al cambio de modelo productivo iniciado en 2024, la optimización interna de recursos y el refuerzo de los mecanismos de relación y prestación de servicios a empresas y ciudadanía". El gerente ha agradecido además la colaboración de los cordobeses y ha recordado que "con el simple gesto de depositar ropa en los contenedores de Cáritas ya colaboran mucho con esta casa y con los trabajadores".

Cerca de 50 inserciones laborales en 2025

En el ámbito social, Solemccor ha realizado durante 2025 un total de 50 itinerarios de inserción laboral para personas en riesgo de exclusión social y ha acompañado además a otras 266 personas dentro de sus programas de empleo. De manera conjunta con el programa de empleo de Cáritas, la actividad ha alcanzado a 778 personas. La empresa cuenta actualmente con una plantilla de 42 trabajadores y mantiene contratos de inserción de entre seis meses y un máximo de tres años, adaptados a las necesidades de cada usuario.

Uno de los principales avances del año ha sido la apuesta por la innovación tecnológica y la sostenibilidad ambiental. La empresa ha implantado un sistema de sensorización en todos sus contenedores textiles para optimizar las rutas de recogida, reducir emisiones contaminantes y disminuir el consumo de carburante. Solemccor también ha incorporado mejoras tecnológicas en la gestión de las rutas de papel y cartón para reforzar la eficiencia del servicio.

Además de la actividad social, la entidad ha reforzado durante el último año su servicio de destrucción confidencial de documentos gracias a nueva maquinaria y procesos modernizados, adquiridos con la colaboración de Fundación Inditex y Banco Santander.

La entidad también ha destacado la reapertura de la tienda ModaRE en Córdoba, integrada en el proyecto nacional de reciclaje textil impulsado por Cáritas, y la puesta en marcha de un nuevo programa de entrega social digitalizado para familias vulnerables.

A través de este sistema, las personas derivadas por los servicios sociales de Cáritas reciben una tarjeta o código QR con el que pueden adquirir ropa en la tienda "de una manera dignificada", igual que cualquier otro cliente. El nuevo modelo sustituye progresivamente al tradicional ropero social y permite a las familias acceder a prendas dentro de un entorno comercial normalizado.