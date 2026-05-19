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Defensa invierte 3,5 millones en el centro de El Higuerón en Córdoba para acoger a todo el personal que luego se 'mudará' a la BLET

Se construirá un nuevo edificio para vestuarios y se urbanizará parte del acuartelamiento

Acuartelamiento de El Higuerón.

Acuartelamiento de El Higuerón. / MANUEL MURILLO

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El Ministerio de Defensa, a través de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur, ha adjudicado un contrato por casi 3,5 millones de euros que busca adaptar el acuartelamiento de San Fernando, en El Higuerón (Córdoba capital), al numeroso personal que ha empezado a trabajar allí y que luego se 'mudará' a la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) una vez esté en funcionamiento.

La intervención, que ha sido adjudicada a Sepisur XXI, consiste en la urbanización y construcción de vestuarios en una zona del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas 2 de El Higuerón, y se plantea como una actuación vinculada al periodo transitorio previo a la futura Base Logística del Ejército de Tierra.

Córdoba. Centro de mantenimiento de ruedas de El Higuerón. Cómo es el embrión de la BLET, cómo se está preparando allí a los que trabajarán en la Base Logística del Ejército de Tierra. Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas Nº 2. Coronel Francisco Javier Vílchez

Acuertalamiento de San Fernando, en El Higuerón. / MANUEL MURILLO

Y es que a El Higuerón ya se han incorporado alrededor de 300 personas procedentes de las ofertas de empleo público activadas en torno a la BLET y cuando acabe el año ese número de trabajadores podría haber ascendido ya a 800.

Urbanización y nuevos vestuarios

En cuanto a la obra que se ejecutará ahora, y cuyo plazo de ejecución es de unos seis meses, consistirá en la construcción de nuevos edificios de vestuarios dentro del acuartelamiento y la urbanización necesaria para que funcionen: viales, saneamiento, abastecimiento, electricidad, alumbrado, red de datos, riego, ajardinamiento y conexiones con redes existentes.

Córdoba. Centro de mantenimiento de ruedas de El Higuerón. Cómo es el embrión de la BLET, cómo se está preparando allí a los que trabajarán en la Base Logística del Ejército de Tierra. Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas Nº 2. Coronel Francisco Javier Vílchez

Trabajo sobre un vehículo en el acuartelamiento de El Higuerón. / MANUEL MURILLO

Se levantarán tres módulos de edificios, dos para vestuarios masculino y uno para femenino. Cada módulo se organiza en dos plantas. En la planta baja aparecen vestíbulo, vestuario, duchas y baño, baño accesible, instalaciones y cabina. En planta primera figuran vestíbulo, vestíbulo-escalera, vestuario, baños y cubierta. Cada módulo tendrá aproximadamente unos 400 metros cuadrados.

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Con respecto a la urbanización, incluye movimiento de tierras, nuevos viales, acerados, zonas ajardinadas y pavimentación. En los planos se distinguen viario proyectado, acerado acabado en hormigón cepillado, zonas a ajardinar con grava, geotextil antiraíces, arbustos y árboles, y un solar de uso a determinar sin tratamiento específico.

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