CSIF alerta de que la atención primaria sigue "en jaque" en Córdoba tres años después del pacto para su mejora

CSIF muestra este martes, como motivo de la celebración del Día de la Medicina Familiar y Comunitaria, su preocupación por la situación que la Atención Primaria vive en Córdoba, reclamando incentivos económicos y laborales para las y los profesionales. “El lentísimo desarrollo del Pacto por la Atención Primaria, firmado en 2023, tiene en jaque a la que es sin duda la puerta de entrada de nuestra sanidad, que se sitúa en los centros de salud y los consultorios”, lamenta la responsable del Sector de Sanidad de CSIF Córdoba, Josefa Díaz Ontiveros.

El sindicato señala que tres años más tarde de la firma, "el nivel de cumplimiento del citado pacto sigue siendo pobre" y, además, las necesidades siguen aumentando, “por lo que urgimos al SAS a completar, como punto de partida, el compromiso que ya tiene acordado con las organizaciones sindicales. Mientras no sea así, nuestra Atención Primaria seguirá en una situación delicadísima que afecta tanto a los profesionales como a la ciudadanía”, recalca la representante sindical.

Díaz Ontiveros pone el foco en la situación del colectivo médico en la Atención Primaria, pues “resulta del todo injusto que en 2026 los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria sigan teniendo retribuciones mucho peores que otras especialidades, lo que supone un agravio comparativo evidente que no hace sino provocar una constante marcha de profesionales a otras comunidades autónomas con mejores condiciones salariales y laborales”.

Entrada a un centro de salud de la capital. / CÓRDOBA

La central sindical no comparte la ratio por paciente

La central sindical subraya que, por ejemplo, en el citado Pacto por la Atención Primaria, “la Administración se comprometió a establecer una ratio de 1.300 tarjetas sanitarias por facultativo en este nivel asistencial, pero dicho objetivo sigue estando muy lejos de cumplirse, llevando a nuestros profesionales a situaciones, en muchos casos, extremas”.

Igualmente, CSIF denuncia la actual política de cobertura de permisos de la Administración, donde resulta “enormemente preocupante la tendencia actual del SAS de no cubrir muchísimas de las incapacidades temporales que se producen, así como permisos o reducciones que se generan. Esto genera una tremenda sobrecarga para quienes se quedan en el centro, pues han de asumir agendas que se quedan sin cubrir ante la ausencia de sus titulares”, explica Díaz Ontiveros. Del mismo modo, el sindicato exige que, cuando un profesional tenga que asumir pacientes de otros compañeros, dicha acumulación sea convenientemente remunerada, pues actualmente "no hay ningún incentivo".

"Los actuales problemas de la Atención Primaria se hacen especialmente visibles en las llamadas zonas de difícil cobertura". La central sindical señala que “las malas condiciones laborales y económicas, el ingente número de guardias, pagadas, además, por debajo de las horas de jornada ordinaria, y la gran carga asistencial y burocrática se suman al hecho de tener que llevar a cabo largos desplazamientos por carretera prácticamente a diario y el pobre descanso que todo ello conlleva”. Estas condiciones hacen que estas zonas sean lugares con escaso atractivo para que los y las profesionales quieran trabajar en ellas, por lo que es necesario llevar a cabo, cuanto antes, una partida de incentivos económicos para estos facultativos, así como medidas laborales que faciliten la conciliación de su vida profesional con la personal.