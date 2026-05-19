Córdoba dispara sus exportaciones en el primer trimestre hasta los 968 millones de euros, un 13,4% más

Las exportaciones de la provincia de Córdoba siguen sin tocar techo y alcanzaron el pasado mes de marzo un valor de 355 millones de euros, lo que representa un 16,3% más en su variación interanual, según los datos del Informe Mensual de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio y publicados este martes.

Así, Córdoba finaliza el primer trimestre de 2026 con datos más que positivos a nivel de exportaciones, después de cerrar el ejercicio de 2025 con un nuevo récord en este ámbito y continuar siendo la quinta provincia exportadora de Andalucía en el periodo analizado, tras Sevilla (2.485,3 millones), Almería (2.339,4), Huelva (1.747,8) y Cádiz (1.736,1). Las exportaciones totales desde enero a marzo de 2026 ascienden hasta los 968 millones de euros, una subida del 13,4% con respecto al mismo periodo de 2025, ya que entonces el dato fue de 853 millones.

En cuanto a las importaciones, durante el primer trimestre de este año esa partida se ha elevado hasta los 584 millones de euros, un 12,41% menos que en los tres primeros meses de 2025, en el que la cifra fue de 667,3 millones. Con este dato, el saldo del primer trimestre de 2026 es positivo, de 383.69 millones, según los mismos datos del Informe Mensual de Comercio Exterior.

El aceite de oliva es un producto protagonista en las exportaciones cordobesas. / CÓRDOBA

En el caso de marzo, las importaciones fueron por valor de 175,8 millones de euros, por debajo de los 176,6 millones de euros del mismo mes del año pasado, resultando un saldo positivo de 179,2 millones, muy superior a los 128,8 millones de euros del año anterior, lo que deja a Córdoba en mejor posición que otras provincias de la región, solo por detrás de Almería, con un saldo positivo de 536 millones, y Sevilla, con 247.

Los sectores más exportadores en Córdoba

Por grandes sectores, en marzo Córdoba exportó en productos agroalimentarios 136,3 millones de euros, con un aumento interanual del 6,4%, mientras que el sector de las semimanufacturas no químicas vendió al exterior 124,3 millones de euros, con un aumento del 26,1%.

Si se analizan los datos de los tres primeros meses del año, Córdoba ha vendido 372 millones relacionados con productos agroalimentarios, que incluye el aceite de oliva, que registra año tras año los mejores datos de exportación de la provincia, mientras que en el apartado de productos industriales y tecnología las ventas (que engloba el cobre y otros productos) se han elevado a 541 millones.

Datos de Andalucía

En lo que respecta a Andalucía, según una nota difundida este martes por el Gobierno autonómico, en este primer trimestre del año han crecido las ventas de seis de las ocho provincias andaluzas, cuatro de ellas con récord histórico y cinco con superávit. Sevilla es la primera provincia exportadora de Andalucía y la que registra mejor crecimiento en el primer trimestre de 2025, con una factura de 2.485 millones de euros, lo que representa el 22,4% del total andaluz y un alza del 17,3%. Además, presenta superávit comercial de 913 millones.

En segunda posición se sitúa Almería con el segundo mejor crecimiento y ventas por valor de 2.339 millones (21,1%) y una subida del 15,9%, lo que equivale al mejor trimestre de su historia con cifras récord. Además, registra un superávit de 1.541 millones.

Huelva está en tercer puesto con 1.747 millones (15,8%) aunque con un descenso del 5,9%; y le sigue Cádiz, con 1.736 millones (15,7%) y una caída del 14,6%. A continuación, Córdoba, en quinto lugar y tercera provincia en incremento, registra 968 millones de euros (8,7%) y un notable avance del 13,4%, que la sitúa en cifras históricas con un superávit comercial de 384 millones. Le sigue Málaga, con cifras récord de 895 millones (8%) y un avance del 6,3%.

Granada, con 522 millones (4,7%) y un avance del 10,6% que la lleva al mejor trimestre de su historia con un superávit comercial de 120 millones y tasa 130%; y Jaén, que cierra el ranking provincial con 376 millones (3,4%) y un crecimiento del 3,7%, además de un superávit comercial de 62 millones y tasa del 120%.