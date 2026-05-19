Comienza la obra que permitirá acceder a las Caballerizas de Córdoba a través de una nueva plaza ajardinada

Las obras que permitirán recuperar un acceso histórico a las Caballerizas Reales de Córdoba y hacerlo, además, a través de una plaza ajardinada, ya han comenzado. Esta intervención corre a cargo de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), que adjudicó los trabajos a Serrot por 659.693,4 euros (impuestos incluidos), empresa que tendrá ocho meses para ejecutar la obra.

La empresa ya ha colocado vallas alrededor de toda la zona de intervención. Cabe recordar que la puerta que se recupera para acceder a Caballerizas es la que da a la antigua entrada del Alcázar de los Reyes Cristianos, es decir, se trata de un portillo situado en la fachada oriental.

Vallas colocadas por la adjudicataria en la zona de intervención. / A. J. GONZÁLEZ

Así será la intervención para lograr un nuevo acceso a Caballerizas

En esa zona lo que hay es un jardín clásico elevado y lo que permitirá la intervención es que se sitúe a ras de suelo. La plaza que se conseguirá con la obra el espacio se ordenará con unos arriates elevados (islas vegetales) que van a permitir conservar parte del arbolado existente. La zona libre entre las islas se pavimentará con franjas de granito (rosa y gris) y chino cordobés y la fuente circular que ya existe se va a recolocar en el nivel inferior. Se incluyen también labores de saneamiento, abastecimiento, riego y electricidad. Con respecto a la iluminación, se pondrán proyectores y faroles tipo Córdoba.

También se señalará la huella del trazado de la muralla de la villa en la calzada de la calle Caballerizas con una solería de mármol cenia abujardado o travertino que se enmarcará con juntas de latón y con inscripciones. Se hará también un itinerario accesible con pavimento podotáctil y se repondrá el cerramiento de reja del jardín.

Recreación de cómo quedará la futura plaza ajardinada, con una de las torres del Alcázar a la izquierda y Caballerizas a la derecha. / CÓRDOBA

La vegetación que tendrá el futuro jardín

En cuanto a la vegetación del jardín, se mantendrán los árboles que hay ahora, aunque algunos se trasplantarán y cambiarán de lugar. Se conservarán todos los árboles, a excepción de dos naranjos que tienen un mal estado de salud. El proyecto se ha diseñado, sobre todo, teniendo en cuenta la localización de las palmeras, casi imposibles de trasplantar dado su tamaño y su peso (entre 3.500 y 4.000 kilos). Alrededor de esas palmeras se colocarán esos grandes alcorques elevados con aromáticas y plantas típicas de patios y en torno a los mismos se pondrán bancos ergonómicos. En el caso de los naranjos sí se trasplantarán a una cota más baja.

Adecuación del Jardín Alto del Alcázar. / CÓRDOBA

También será un acceso al futuro museo

Además de abrir una nueva plaza, esta intervención supone un paso importante para el futuro museo que el Ayuntamiento quiere localizar en Caballerizas y para el que ya ha firmado un protocolo de intenciones con el Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona, que abrirá una subsede en el histórico espacio. Y es que se busca que estas salas museísticas que se ubicarán en varias zonas de Caballerizas cuenten con un acceso propio, más allá de la entrada general al edificio, que se compartirá con Córdoba Ecuestre.