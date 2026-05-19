Los comercios de Córdoba se preparan para cobrar con Bizum: "A nosotros nos cuesta mucho más adaptarnos"

Los comercios de Córdoba comienzan a prepararse para la llegada de Bizum a las tiendas físicas. La popular plataforma de pagos instantáneos entre particulares ha iniciado este lunes 18 de mayo el despliegue de su nuevo sistema para pagar directamente en comercios, una tecnología que eventualmente permitirá realizar compras acercando el móvil al datáfono, de forma similar a las tarjetas contactless o aplicaciones como Apple Pay y Google Wallet.

De momento, los negocios de Córdoba tienen más preguntas que respuestas. Hasta ahora, y sigue siendo así en la mayoría de comercios cordobeses, pagar con Bizum en tiendas físicas era posible de forma indirecta: mediante códigos QR, enlaces de pago o el clásico "hazme un Bizum". Sin embargo, desde hoy comienza a activarse su integración directa en los terminales de punto de venta (TPV), lo que permitirá, al principio, pagar validando la operación desde la app bancaria. Eventualmente, estará disponible Bizum Pay, una especie de wallet como Apple Pay o Google Wallet que permitirá pagar acercando el móvil al datáfono.

Manuel Calvo, presidente del Centro Comercial Abierto La Viñuela de Córdoba, explica que los comercios de esa zona todavía están en una fase inicial de adaptación a Bizum como método de pago presencial y reconoce que existe todavía "poca información" sobre cómo funcionará exactamente el sistema en tienda física. "Estamos esperando información tanto de la federación como de la banca", indica.

Un cliente paga con Bizum a través de su móvil en Telas Vicente. / AJ González

Los comercios usaban Bizum como particulares

Calvo señala que algunos negocios ya utilizaban Bizum para pagos mediante enlaces enviados al cliente por WhatsApp. "Nosotros lo estamos usando, mandamos un enlace y el cliente pone su número de teléfono para hacer el pago", comenta desde la sede de Telas Vicente, en Jesús Rescatado, 36. Sin embargo, aclara que el proceso aún resulta "complicado" y poco automatizado para pequeños comercios, donde sigue percibiéndose principalmente como una herramienta "más de andar por casa", utilizada entre particulares o conocidos del barrio.

El presidente de La Viñuela considera que la implantación será más lenta para los autónomos y pequeños negocios. "A una gran empresa le resulta más rápido, pero a nosotros nos cuesta mucho más adaptarnos tecnológicamente", afirma. Sin embargo, hay grandes superficies donde tampoco está disponible todavía, como El Corte Inglés, donde solo está en tienda on line, mientras que en centros comerciales como El Arcángel o La Sierra tampoco consta que esté disponible y no cuentan con mayor información.

Pese a las dudas iniciales, Calvo valora positivamente la digitalización de los pagos. "Hoy en día casi todo se hace ya con tarjeta, Paypal o móvil, y el dinero en metálico prácticamente no existe", sostiene. En su opinión, cuantos más métodos de pago tenga disponible el cliente, mejor para el comercio: "Tenemos Paypal, tarjetas, transferencias o reembolso, cuantas más opciones haya, mejor" y apunta que detrás de esta evolución existe un mayor control sobre los movimientos de dinero. "Había que buscarle un cauce a ese dinero que se movía de una forma menos controlada", concluye.

Desde la Papelería Ingenio, ubicada en la calle Lagartijo 4, en la zona del Zoco de Córdoba, admiten que no conocían de esta opción y que por el momento no tienen activado el pago con Bizum. "No tenía ni idea del tema", señala Rocío Casas desde el establecimiento al ser preguntada por esta posibilidad, donde añade que sí dispone de Bizum vinculado al teléfono del negocio, aunque los pagos más habituales se hacen con tarjeta o efectivo, a la espera de que su entidad bancaria le informe sobre este nuevo procedimiento.

Un despliegue progresivo

El despliegue será progresivo y no estará disponible para todos los usuarios ni todos los comercios desde este primer día. En esta primera fase, los bancos que ya están activando el sistema incluyen CaixaBank o BBVA. En paralelo, la compañía prepara el lanzamiento de Bizum Pay, una cartera digital que permitirá gestionar estos pagos de forma más integrada en el móvil. Aunque el despliegue técnico comienza ahora, su disponibilidad general se espera a partir de la primera semana de junio, con activación progresiva tanto en dispositivos Android como en iPhone.

Para los comercios, la adopción requiere contar con un banco compatible y actualizar o activar el servicio Bizum Negocios en el TPV. En muchos casos, los bancos prevén que pueda activarse sobre los datáfonos ya existentes mediante actualizaciones de software. Con este movimiento, Bizum busca consolidarse como una alternativa real a los pagos con tarjeta tradicionales con el objetivo de reducir la dependencia de redes como Visa y Mastercard y agilizar los pagos instantáneos entre cuentas.