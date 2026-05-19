Bizum da el salto a las tiendas físicas: así funcionará el nuevo sistema de pago

Bizum deja de ser solo la aplicación de pago entre amigos para entrar de lleno en el comercio físico. Desde este lunes 18 de mayo comienza el despliegue del nuevo sistema de pago presencial de la plataforma, que permitirá pagar en tiendas acercando el móvil al datáfono, de forma similar a como ya se hace con tarjeta bancaria, Apple Pay o Google Wallet. Eso sí, el cambio no será inmediato ni generalizado. El proceso se implantará de forma progresiva durante los próximos meses y, por ahora, solo estará disponible en determinados bancos y comercios.

Lo que arranca este 18 de mayo es la activación técnica del sistema en algunas entidades financieras. En esta primera fase, algunos bancos (como BBVA y CaixaBank) comenzarán a habilitar la opción para determinados clientes y comercios.

El nuevo sistema convivirá inicialmente con dos modalidades distintas de pago. Por un lado, los bancos permitirán pagar directamente con Bizum desde la propia aplicación bancaria, la opción que ha empezado a implantarse hoy. Por otro, algunos bancos optarán por operar a través de una aplicación independiente denominada Bizum Pay, diseñada específicamente para realizar pagos en comercios físicos.

Hasta ahora, muchos comercios ya aceptaban pagos mediante Bizum, pero de forma indirecta: enviando enlaces de pago por WhatsApp, utilizando códigos QR o realizando transferencias instantáneas entre particulares. Con el nuevo sistema, el objetivo es que el proceso sea mucho más parecido al de pagar con tarjeta.

Cómo funcionará el pago

El sistema utilizará tecnología NFC, la misma que emplean actualmente los pagos contactless con tarjeta o móvil. Cuando el comercio tenga activado Bizum en su datáfono, el cliente podrá seleccionar Bizum como método de pago desde la app de su banco o desde la futura cartera digital Bizum Pay. Después, bastará con acercar el teléfono al TPV y validar la operación. En algunos casos será necesario confirmar el pago desde la aplicación bancaria mediante huella, reconocimiento facial o PIN.

La experiencia será muy similar a usar Apple Pay o Google Wallet, aunque el dinero saldrá directamente de la cuenta bancaria vinculada al Bizum del usuario.

Aunque el despliegue comienza hoy, la mayoría de usuarios todavía no podrán utilizar el sistema de forma inmediata. La implantación será gradual y dependerá de varios factores: que el banco tenga el servicio activado, que el comercio haya adaptado su TPV, y que el cliente disponga de la función habilitada en su aplicación.

Además, Bizum prepara el lanzamiento de Bizum Pay, una nueva cartera digital propia que centralizará estos pagos móviles. Su llegada al público general está prevista para las próximas semanas, previsiblemente a partir de junio, tanto en Android como en iPhone. Por ahora, la compañía insiste en que 2026 será el año de despliegue y adaptación tecnológica.