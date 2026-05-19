Las autoridades de Córdoba cortan la cinta de 'Navegantes', el nuevo espectáculo del Alcázar de los Reyes Cristianos

El Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba ha acogido esta noche la inauguración oficial de Navegantes, el nuevo espectáculo de Naturaleza Encendida. Pese a que Navegantes, que permite conocer a través de las tecnologías más modernas el viaje de Colón a América, abrió sus puertas el 1 de mayo, el inicio de la campaña electoral no permitió una inauguración por todo lo alto. Este martes, autoridades de la ciudad y la provincia han podido de conocer de primera mano el nuevo espectáculo.

Córdoba, epicentro de uno de los viajes más importantes de la historia

Algunas fuentes históricas señalan que para financiar su odisea hacia las Indias a través del entonces ignoto Atlántico, el Cristóbal Colón se reunió con los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, en el Alcázar de Córdoba. Fue en torno a 1485 cuando Colón llega a la ciudad para intentar lograr audiencia real. Sí se sabe que las negociaciones para alcanzar esa financiación duraron varios años hasta finalizar en abril de 1492 con las Capitulaciones de Santa Fe.

Las autoridades inauguran el espectáculo del Alcázar / A.J. GONZÁLEZ

Primera parte de 'Navegantes': El Encuentro

El recorrido que ofrece Navegantes se divide en tres partes, denominadas El Encuentro, El Viaje y El Descubrimiento. En El Encuentro, se pone en contexto al visitante (hay actores repartidos por el recorrido) y hay un espectáculo de fuentes acompañado de iluminación, además de una proyección sobre el proyecto que Colón quería realizar cuando inició su periplo. Esta primera parte finaliza en el conjunto escultórico que representa a los Reyes Católicos y a Colón, obra de Pablo Yusti, donde se lleva a cabo otro espectáculo de luz. La música en este espacio está interpretada por la vihuela.

Segunda parte de 'Navegantes': El Viaje

Desde los cielos estrellados que guiaron a la expedición a través del océano, hasta el sonido de las olas rompiendo contra las naves, El Viaje consta de un túnel de videoproyección con la cartografía planeada por el marinero, también se pueden observar los cielos estrellados que marcaron las 35 noches de aquel recorrido y hay un videomapping sobre la rosa de los vientos. En esta parte del espectáculo también se recrean el oleaje o la tormenta en plena mar con luces led y más proyecciones, hay puntos láser para recrear cómo el cosmos sirvió de guía a la tripulación y de nuevo hay un espectáculo con las fuentes para simbolizar el océano. Aquí la música la pone la guitarra barroca.

Tercera parte de 'Navegantes': El Descubrimiento

Por supuesto, el final del viaje supone la llegada al Nuevo Mundo y, por lo tanto, se recrea la naturaleza del continente americano. La música viene de la mano de la guitarra flamenca para un último tramo donde se puede disfrutar de una proyección láser sobre una pantalla de agua que representa el primer avistamiento de tierra firme. El broche final consiste en un espectáculo que combina videoproyección, láser y show de iluminación como símbolo del encuentro de dos mundos.