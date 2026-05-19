Abierto el plazo para inscribirse en la Prueba de Acceso a la Universidad en Córdoba: requisitos y periodo de matrícula

El plazo para inscribirse a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) -popularmente conocida como Selectividad- ya ha comenzado en Córdoba. En concreto, desde hoy martes 19 de mayo ya pueden apuntarse todos los alumnos interesados en realizar un Grado universitario en la Universidad de Córdoba, en un plazo que finaliza el miércoles 27 de mayo.

Hay que recordar que cada universidad pública establece un periodo de matriculación diferente. Así, la de Almería ha fijado el periodo de matriculación en la convocatoria ordinaria del 14 al 26 de mayo, en la Universidad de Cádiz el plazo es del 18 al 26 de mayo y en la Universidad de Córdoba, del 19 al 27 de mayo. Las fechas elegidas por la Universidad de Granada son del 18 al 22 de mayo, las de la Universidad de Huelva son del 18 al 26 de mayo, las de la Universidad de Jaén son del 11 al 26 de mayo y las de la Universidad de Málaga, del 15 al 26 de mayo.

Por su parte, la Universidad Pablo de Olavide ha decidido que la matrícula se realice entre el 12 y el 25 de mayo, mientras que la Universidad de Sevilla ya abrió el plazo el pasado 4 de mayo y lo cerrará el 25 de este mes.

Docentes durante una de las pruebas de la fase extraordinaria de Selectividad celebradas en Córdoba, el pasado 2025. / Manuel Murillo

Un requisito "indispensable" para hacer los exámenes

Este procedimiento, que es "requisito indispensable para poder someterse a los exámenes", está gestionado por cada una de las nueve instituciones académicas públicas que ofrecen estudios de grado en la comunidad, de manera que son ellas las que fijan los plazos, explica la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

En este curso académico, la prueba se llevará a cabo en la comunidad durante los días 2, 3 y 4 de junio en convocatoria ordinaria y entre el 30 de junio y el 2 de julio en extraordinaria, tal y como aprobó la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía. A ambas ediciones se matricularon en 2025 un total de 65.613 estudiantes, lo que representa más del 20% del alumnado que se examina en el país.

¿Quiénes pueden presentarse a la PAU?

Pueden presentarse a estas pruebas tanto los estudiantes de 2º Bachillerato como los de Ciclos Formativos de Grado Superior, que solo se examinan de la fase de admisión, es decir, de la parte voluntaria, así como quienes quieran volver a repetir la evaluación para subir nota.

Alumnos durante el examen de Selectividad 2025. / A. J. González

Aunque el proceso es diferente en cada universidad, los aspirantes deben realizar la matrícula de forma telemática a través de las webs de cada una de ellas y el trámite incluye el registro previo, la selección de asignaturas -de modalidad y optativas- y el pago de tasas. Los estudiantes tienen la obligación de realizar un registro previo mediante el que obtienen un usuario en el campus virtual de cada institución académica, obligatorio para formalizar posteriormente la matrícula de la PAU tanto de la Fase de Acceso como la de Admisión. Si el alumno procede de Bachillerato y es la primera vez que se presenta, deberá seleccionar obligatoriamente las cuatro materias de la fase de acceso, que es la obligatoria.

Datos obligatorios a cumplimentar en la matrícula

En la matriculación, además de los datos personales, los interesados tienen que cumplimentar otros como el correo electrónico o el teléfono móvil, que se usarán como vías de comunicación para remitir cualquier información, o las exenciones a las que pueden acogerse en el pago de las tasas y que hacen referencia a familia numerosa, discapacidad, víctima de violencia de género o terrorismo. De igual modo, el formulario de inscripción pregunta por si se necesita adaptación a la prueba en el caso de que se tenga alguna necesidad especial.

"No es necesario acudir a una entidad bancaria para hacer el pago de las tasas correspondientes, ya que se puede hacer a través de un enlace proporcionado por cada campus, utilizando una tarjeta de crédito", explica la Junta en una nota de prensa.

Acceso a los exámenes de otros años

Los estudiantes pueden consultar en el Distrito Único Andaluz (DUA) los documentos de orientación y los exámenes de las distintas materias correspondientes a otras convocatorias para prepararse esta evaluación. Con ello, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación pretende "orientar a los alumnos sobre cómo se desarrollará dicha prueba, teniendo en cuenta que este curso 2025/2026 continúa con la implantación del nuevo enfoque más competencial que incluye, además, unos criterios de corrección mínimos comunes para todas las comunidades autónomas".

Un alumno realiza un examen de Selectividad, el pasado 2025. / Manuel Murillo

Portal del Distrito Único Andaluz

Para acceder a estos exámenes es necesario entrar en el portal del DUA (lajunta.es/portaldua) y seleccionar la pestaña ‘Grados’ y, a continuación, desplegar ‘Desde Bachillerato’, apartado en el que se puede acceder a ‘Orientaciones y exámenes de cursos anteriores’.

Junto a los modelos de exámenes, los estudiantes también pueden descargarse un documento de orientaciones para cada asignatura en el que se incluyen, con carácter general, una serie de directrices organizadas en cuatro grandes bloques. En el primero, se recoge el programa lectivo de cada disciplina y los objetivos de conocimiento a alcanzar en cada una de ellas, el segundo contempla la estructura propia de la prueba, el tercero incluye las instrucciones para elaborarla y el cuarto, los criterios generales de corrección.

El nuevo criterio de ponderación de las Matemáticas, para el curso 2027/2028

La modificación del tratamiento de las Matemáticas en el cálculo de la nota de admisión a determinados grados universitarios comenzará a aplicarse en el acceso al curso 2027/2028.

"Este cambio establece que en las carreras universitarias en las que las Matemáticas II y las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II se ponderen con el máximo coeficiente -un 0,2-, solo se considerará aquella que resulte más favorable de las dos, junto con otra materia distinta. Tendrá incidencia sobre 35 grados y sobre tres de las cinco ramas de conocimiento: Ciencias de la Salud, Ciencias y Ciencias Sociales y Jurídicas", explica la Junta de Andalucía.

La decisión persigue alcanzar una alineación más idónea entre los perfiles de estudiantes que acceden a esos grados y las exigencias de competencias y saberes que se demandan en sus planes de estudio, con el objetivo final de que esas enseñanzas se afronten con éxito y no generen abandonos entre el alumnado. En los últimos años se viene observando una tendencia creciente que consiste en elegir ambas Matemáticas para lograr los cuatro puntos que son posibles obtener en la Fase de Admisión de la PAU, descartando otras que resultan igualmente relevantes para la formación universitaria que se deseaba iniciar y que también tienen la ponderación de 0,2. Es el caso de Biología o Química en los estudios de Medicina.

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De los 35 grados, las Ciencias de la Salud, que aglutinan los títulos más demandados del sistema universitario público andaluz, son las más afectadas por esta medida, ya que incide sobre sus 14 titulaciones. Entre ellas, destacan Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Farmacia, Podología, Nutrición, Óptica y Optometría, Veterinaria, Psicología u Odontología.