Unas 350 tiendas participarán en la Shopping Night 2026 en Córdoba: horarios, actuaciones y detalles

La decimotercera edición de la Shopping Night de Córdoba se celebrará el 5 de junio en el centro de la ciudad con la participación de alrededor de 350 comercios y una agenda de ocio, música y cultura para animar a los cordobeses a comprar.

La iniciativa, organizada por Centro Córdoba con la colaboración de Comercio Córdoba y el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba, volverá a transformar el centro en un gran escaparate comercial y festivo bajo el lema Que el ritmo no pare, a partir de las 20.00 horas. La presentación ha tenido lugar este martes en el Círculo de la Amistad con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, el concejal de Mercados y Comercio, Julián Urbano, el presidende de Comercio Córdoba, Rafael Bados, y el del centro comercial Centro Córdoba, Manuel Blasco.

El escenario principal, en la plaza de las Tendillas

El escenario principal estará ubicado, un año más, en Las Tendillas y concentrará buena parte de la programación musical. Abrirá la jornada, entre las 20.30 y las 22.00 horas, la actuación del grupo Trueno Azul. A continuación, entre las 21.00 y las 21.30 horas, tendrá lugar la presentación institucional del evento. Posteriormente, el grupo volverá a subirse al escenario entre las 21.30 y las 23.00 horas, antes de dar paso a la sesión de cierre. A partir de las 23.00 horas y hasta las 01.00 horas, el protagonista será el dj de Los 40 Fernandisco, que pondrá el broche musical a la noche en el centro de la ciudad.

Un espectáculo en la Shopping Night de Córdoba 2026. / A. J. González

Además de la programación en escenario, la Shopping Night contará con varios espectáculos itinerantes por las calles del centro, entre los que se incluyen un pasacalles de robots Transformers y la actuación de la Charanga del Capitán Topacio, que recorrerán las principales vías comerciales.

Una "fiesta del comercio" para dinamizar el centro de la ciudad

El presidente de Centro Córdoba, Manuel Blasco, ha destacado el carácter festivo del evento y su consolidación como una "fiesta del comercio" que dinamiza el centro, con la implicación creciente de establecimientos y franquicias que amplían su horario para participar en la iniciativa.

Y es que la Shopping Night se ha consolidado como una de las principales citas del calendario de la ciudad, combinando comercio, hostelería, cultura y ocio en una noche que atrae cada año a miles de personas al centro de Córdoba.

Por su parte, el concejal de Comercio, Julián Urbano, ha señalado que se trata de un evento de ciudad que permite disfrutar del comercio en un ambiente familiar, transformando el centro en un gran escaparate al aire libre. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha subrayado la consolidación de la Shopping Night tras 13 ediciones y ha destacado la colaboración público-privada que hace posible su celebración, con apoyo organizativo, logístico y una subvención municipal de 60.000 euros. Además, ha querido poner en valor el "salto cualitativo" que ha tomado la cita en los últimos años.