Elecciones autonómicas
Vox se queda sin segundo escaño en Córdoba, pero celebra ser llave de gobierno de la Junta de Andalucía
La candidatura de Paula Badanelli no mejora sus resultados en Córdoba, pero sus votos son necesarios para que el PP siga en la Junta
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Vox no ha logrado el segundo diputado por Córdoba que vaticinaban algunas encuestas, pero en la noche electoral la formación se ha abonado a la celebración. El resultado en Andalucía le convierte en llave de gobierno para que Juanma Moreno continúe al frente de la Junta.
La candidatura de Paula Badanelli, que ha seguido el escrutinio desde Sevilla junto al resto de cabezas de lista provinciales y el líder regional, Manuel Gavira, ha mantenido su escaño y se ha quedado a algo más de 7.600 votos de arrebatar al PP el segundo asiento.
En el hotel Selu, sede elegida por Vox en Córdoba para seguir el recuento, el ambiente arrancó con optimismo. Hasta cerca del 40% del voto contabilizado, el partido llegó a verse con dos representantes por la provincia. «Hemos empezado fuertes, pero a ver cómo sigue la cosa», comentaba un apoderado. Con el avance del escrutinio, sin embargo, el segundo escaño se fue decantando hacia el PP y Vox ya no logró recuperarlo. Conforme entraban militantes y simpatizantes, las conversaciones se movían entre la prudencia y el realismo: «Es muy difícil dos diputados; el PSOE tiene mucha presencia en los pueblos», se oía comentar en el salón con relativa frecuencia.
Finalmente, Vox ha obtenido en la provincia un 12,63% de los votos, apenas 0,19 puntos más que hace un año, consolidándose de esta forma como tercera fuerza. En la capital, el partido bajó apenas dos centésimas y se quedó en el 14,03%, a algo más de 6.000 papeletas del PSOE, mientras que ha vuelto a ser segunda fuerza en Lucena. Entre cargos orgánicos se admitía cierta decepción por no alcanzar el segundo diputado, aunque pronto el foco se desplazó hacia el tablero autonómico: «Si logras dos escaños por Córdoba, pero el PP tiene la absoluta no sirve para nada. Lo importante es que tenemos la llave», insistían.
Poco antes de las 23 horas, la comparecencia de Manuel Gavira terminó de encender el ambiente entre el más de medio centenar de asistentes congregados en el Selu. Tras una jornada marcada por la tensión y ligera decepción del segundo escaño, las palabras del líder regional llenaron los aplausos, gritos de «prioridad nacional», puños agitándose y vítores a Paula Badanelli al confirmarse que Vox será determinante para la continuidad de Moreno en la Junta. Entre los presentes se encontraban también el diputado nacional José Ramírez y el exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba Rafael Saco.
Aunque Vox se ha quedado sin premio extra, ha terminado prevaleciendo la certeza de que volverán a ser decisivos en el gobierno de la Junta.
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