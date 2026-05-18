La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El dominio del PP en la provincia tras el 17M, el refuerzo de la seguridad en la Feria de Córdoba y las nuevas medidas del primer Plan de Igualdad del Ayuntamiento centran la actualidad de este lunes 18 de mayo.
La resaca electoral del 17M marca la actualidad de este lunes en Córdoba y Andalucía, con un PP que domina con claridad en la provincia y un PSOE que solo resiste en 11 pequeños municipios. Es la noticia que abre nuestro boletín vespertino de este lunes 18 de mayo, en el que también te contamos cómo la Feria de Córdoba reforzará este año su seguridad con un potente sistema de videovigilancia y cámaras repartidas por todo el recinto. Además, el Ayuntamiento estrena su primer Plan de Igualdad, que incorpora medidas como el lenguaje inclusivo, permisos por menstruación incapacitante y más formación frente al acoso laboral.
- El PP domina Córdoba el 17M: los populares ganan en casi toda la provincia y el PSOE resiste solo en 11 municipios pequeños
- La Feria de Córdoba se blinda con un potente sistema de videovigilancia: habrá cámaras en todo el recinto
- Lenguaje inclusivo, menstruación incapacitante o más formación sobre acoso: así es el primer Plan de Igualdad del Ayuntamiento
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