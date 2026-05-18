La resaca electoral del 17M marca la actualidad de este lunes en Córdoba y Andalucía, con un PP que domina con claridad en la provincia y un PSOE que solo resiste en 11 pequeños municipios. Es la noticia que abre nuestro boletín vespertino de este lunes 18 de mayo, en el que también te contamos cómo la Feria de Córdoba reforzará este año su seguridad con un potente sistema de videovigilancia y cámaras repartidas por todo el recinto. Además, el Ayuntamiento estrena su primer Plan de Igualdad, que incorpora medidas como el lenguaje inclusivo, permisos por menstruación incapacitante y más formación frente al acoso laboral.

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