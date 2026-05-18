El PP ha perdido la mayoría absoluta en Andalucía en las elecciones del 17M y se adentra así en un escenario complicado. El avance de Adelante Andalucía, que cuadruplica sus escaños, deja a la formación de Juanma Moreno en manos de Vox y hunde aún más al PSOE, que empeora el resultado del 2022. Por Andalucía también ha perdido votos, aunque ha evitado la sangría. Por otra parte, en la provincia de Córdoba también han vencido los populares, aunque han perdido el séptimo diputado. El PSOE conserva sus tres diputados, Vox se queda en uno, al igual que Por Andalucía y se suma Adelante Andalucía a la representación cordobesa en el Parlamento andaluz. Sin salir de elecciones, si quieres afinar aún más, puedes consultar en Diario CÓRDOBA los resultados, municipio a municipio.

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