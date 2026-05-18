Rafi Crespín, secretaria general de los socialistas cordobeses: "El PSOE se ha caído y se ha levantado muchas veces"

La jornada electoral deja un sabor agrio entre los socialistas cordobeses, que repiten en las elecciones andaluzas de 2026 los tres parlamentarios obtenidos en 2022. La candidatura liderada por María Jesús Montero, encabezada en Córdoba por Silvia Mellado, no ha logrado cambiar el mapa provincial. Sin embargo, el partido ha conseguido mantener su representación provincial en la Cámara andaluza y no descender, a diferencia de lo ocurrido en la comunidad autónoma.

Rafi Crespín, la secretaria general de los socialistas de la provincia, ha admitido que "estos no son los resultados que nos hubiera gustado tener al PSOE de Córdoba". En esta línea, ha afirmado que "nos toca reflexionar y actuar para que la sociedad andaluza vuelva a reconocerse en el PSOE", un partido que, según ha manifestado, "tiene que seguir trabajando para saber leer bien la Andalucía de 2026".

Entre otras ideas, Crespín ha explicado que la "movilización del voto progresista ha permitido que el PP pierda la mayoría absoluta", aunque también ha lamentado que ahora "va a necesitar a Vox". En cualquier caso, ha avanzado que "haremos lo que han dicho los andaluces, ser una oposición útil, seria y responsable" y también ha recordado que "el PSOE se ha caído y se ha levantado muchas veces" en sus 147 años de historia.

El PSOE de Córdoba mantiene los tres parlamentarios de 2022 / A.J. González

"¿Este es el peor resultado de la historia?"

En torno a las 21.30 horas, Silvia Mellado, cabeza de lista por Córdoba, ha llegado a la sede del PSOE en la capital. Entre los presentes, se ha escuchado a un apoderado que afirmaba “en las buenas y en las malas, aquí estamos para todo siempre”, anticipando el ambiente que se viviría durante la noche. Con el recuento superando ya el 99%, una asistente preguntaba en voz alta: "¿este es el peor resultado de la historia del PSOE, verdad?", en referencia a los 28 diputados logrados en Andalucía.

Las encuestas ya anticipaban la victoria del PP y la duda hoy residía en conocer si necesitaría pactar con Vox para gobernar. Algunas voces del PSOE cordobés, no obstante, han dejado entrever el anhelo del cuarto diputado durante la campaña. El fuerte aumento de la participación ha añadido este domingo emoción al escrutinio, por la incertidumbre acerca del sentido de esos votos. No obstante, finalmente en Córdoba se han traducido en un escaño para Adelante Andalucía, que ha aglutinado más del 8% de las papeletas en la provincia.

La primera candidata en llegar a la sede ha sido la número 3, Victoria Fernández, en torno a las 20.30 horas. A esta le ha seguido Esteban Morales, número 2. Junto a ellos, han acudido a la avenida del Aeropuerto otros compañeros socialistas como la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López; el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, y los concejales en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez y Ángel Ortiz. Pasadas las 23.00 horas, varias decenas de personas escuchaban en directo, en una pantalla habilitada para ello, las primeras valoraciones de los resultados de los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

María Jesús Montero ha sido la penúltima de los candidatos andaluces en tomar la palabra y ha reconocido en su discurso que "los ciudadanos nos colocaron en la oposición al gobierno de las derechas". También ha insistido en que "el patrimonio público más importante" de los andaluces son "los servicios públicos" y ha subrayado que "anhelamos volver a la Junta de Andalucía".