El PSOE de Córdoba acusa a Bellido de tener "paralizada" Vimcorsa pese a los 8.000 demandantes de VPO

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento ha reclamado al gobierno de José María Bellido un giro urgente en la política de vivienda de Córdoba y ha pedido que Vimcorsa impulse promociones de alquiler social asequible para responder a la demanda de las más de 8.000 personas inscritas en los registros de vivienda de protección oficial.

El concejal socialista Ángel Ortiz ha denunciado que la empresa municipal de vivienda no tiene actualmente ninguna promoción pública en construcción ni ha impulsado viviendas de alquiler asequible durante el mandato 2023-2027. A su juicio, el Ayuntamiento ha renunciado a utilizar Vimcorsa "como una herramienta útil para hacer frente a uno de los principales problemas sociales de la ciudad".

El concejal socialista Ángel Ortiz. / CÓRDOBA

Ortiz ha criticado, en este sentido, que las 30 viviendas anunciadas en Campo de la Verdad estén planteadas únicamente en régimen de venta y con precios que superan los 200.000 euros. El edil considera que esas cantidades resultan inaccesibles para buena parte de las familias trabajadoras y de los jóvenes cordobeses.

VPO en alquiler con precios de entre 250 y 350 euros al mes

Frente a ese modelo, los socialistas defienden promociones de alquiler social con rentas verdaderamente asequibles, que en Córdoba deberían situarse, según su propuesta, entre los 250 y los 350 euros mensuales. Ortiz sostiene que precios superiores dejarían fuera a familias con salarios bajos y no servirían para garantizar el acceso a una vivienda digna.

Zona del Campo de la Verdad donde Vimcorsa construirá 30 VPO. / CÓRDOBA

Criterios económicos para tasar la VPO

El PSOE también ha recordado que propuso reducir el margen de beneficio de Vimcorsa para abaratar el precio final de las viviendas protegidas, una iniciativa que, según los socialistas, fue rechazada por el Partido Popular. “El PP sigue entendiendo la vivienda pública desde criterios económicos y no como un derecho social”, ha afirmado Ortiz.

La crítica socialista se extiende además a la Oficina Municipal de Vivienda, que, según Ortiz, se encuentra “prácticamente desaparecida, desarticulada y sin capacidad real de respuesta” ante las situaciones de emergencia habitacional. El concejal ha lamentado que muchas familias vulnerables dependan del acompañamiento de asociaciones y entidades sociales mientras el Ayuntamiento “llega tarde o directamente desaparece”.