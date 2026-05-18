El PP domina Córdoba el 17M: los populares ganan en casi toda la provincia y el PSOE resiste solo en 11 municipios pequeños

El Partido Popular ha sido la fuerza más votada en la provincia de Córdoba en las elecciones andaluzas celebradas este domingo 17 de mayo. Con seis de los siete diputados que tenía en el Parlamento andaluz, los populares pierden la mayoría absoluta al no rentabilizar los restos de la ley d'hondt que le favorecieron en 2022. Y eso ocurre, a pesar de lograr más votos absolutos que hace cuatro años, 184.080. La irrupción fuerte de Adelante Andalucía permite a la formación nacionalista cosechar un diputado en Córdoba por lo que el mapa provincial se abre a cinco fuerzas: PP (6 diputados), PSOE (3), Vox (1), Por Andalucía (1) y Adelante Andalucía (1).

Dónde gana el Partido Popular

De los 77 municipios que tiene Córdoba, el Partido Popular gana en 64, frente a los 11 donde gana el PSOE y los dos donde vence Por Andalucía. Los populares se han impuesto con contundencia en la capital y en municipios grandes como Lucena, Cabra, Puente Genil, Palma del Río o Pozoblanco. Además, entre los municipios cordobeses donde ha ganado el PP en las autonómicas, hay una veintena que están gobernados actualmente por el PSOE, contando Cardeña, donde los socialistas asumieron la alcaldía el pasado mes de abril tras el relevo pactado con IU. De este modo, el PP no solo gana en sus alcaldías o en grandes municipios, sino que penetra con fuerza en territorios de poder municipal socialista.

Los resultados de Córdoba en las andaluzas del 17M / CÓRDOBA

En Lucena, el partido que gobierna, el PP, roza la mitad del voto, con el 49,5%, y Vox queda segundo con el 15,8%, por delante del PSOE, que obtiene el 15,4%. En Puente Genil, el PP que también gobierna gana con el 37,8%, pero Vox sube mucho y alcanza el 19,4%, en una localidad donde el PSOE conserva el 23,3%.

El caso de Montilla es paradigmático, porque las fuerzas que peor salen del envite autonómico son las que han gobernado los últimos años en el municipio de la Campiña: el PP gana al PSOE con el 38,5% del escrutinio y 1.838 votos de ventaja. Los socialistas de Rafael Llamas obtienen el 24,6% el escrutinio, seguido de Por Andalucía, 13,5%; Adelante, 9,4%; Vox, 8,6%.

También es significativo el caso de Adamuz y muy relevante lo ocurrido en Baena, Hinojosa, La Carlota, Montoro y Peñarroya-Pueblonuevo. En el pueblo donde ocurrió la tragedia ferroviaria, donde gobierna el socialista Rafael Ángel Moreno, el PSOE solo consigue el 25% del escrutinio, frente a un PP que arrasa con 680 votos de ventaja y el 53,6% de apoyos. En Fuente Obejuna, el pueblo de la cabeza de lista del PSOE por Córdoba, Silvia Mellado, también gana el PP con 1.016 y el 40,30%, frente al PSOE con 937 y el 37,16%.

El PP de Córdoba celebraba anoche su triunfo en la provincia. / Manuel Murillo

Los casos más ajustados son el de El Viso —solo 13 votos de diferencia—, Cardeña y Villaviciosa —51 votos—, Palenciana —55— y Fuente Obejuna —79—. Ahí sí se ve una resistencia socialista local más clara, aunque insuficiente para impedir que el PP sea primera fuerza en las autonómicas.

Dónde ganan los socialistas

Los socialistas ganan en 11 localidades: Conquista, Doña Mencía y Espejo; Fuente Carreteros, Fuente-Tójar, Guadalcázar y La Guijarrosa; y Hornachuelos, Santa Eufemia, Villaharta y Zuheros. El triunfo más ajustado se ha producido en Fuente-Tójar, donde el PSOE-A ha ganado al PP por solo 3 votos. En todas estas localidades, la segunda fuerza más votada fue el PP, a excepción de Doña Mencía, Fuente Carreteros y Espejo (las dos primeras gobernadas por Izquierda Unida), localidades con una fuerte implantación de la izquierda donde Por Andalucía ocupó ese segundo lugar.

Los socialistas ganan en pueblos pequeños o medianos, donde gobierna la izquierda o fuerzas independientes (el caso de Hornachuelos y La Guijarrosa) alejados de las grandes cabeceras urbanas donde el PP se impuso con claridad.

Esther Ruiz y Rafael Llamas, ayer en la sede del PSOE Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

Dónde gana Por Andalucía

Por último, Por Andalucía, la marca que ha aglutinado a las izquierdas de IU, Podemos y Sumar, solo logra imponerse en dos localidades cordobeses que gobiernan: Nueva Carteya y Montalbán, bastiones de la izquierda a la izquierda del PSOE en Córdoba. La primera localidad está gobernada por Eduardo García, de IU Con Andalucía con una mayoría muy amplia, con 9 concejales, frente a 2 del PSOE y 1 del PP. El PP no solo no gana, sino que queda tercero y baja respecto a 2022.

En el caso de Montalbán, que está gobernado por Miguel Ruz, de Izquierda Unida, el PP sí tiene mucha más fuerza, pero aun así queda segundo, a 173 votos de Por Andalucía.