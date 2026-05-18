El PP celebra sus resultados de las elecciones andaluzas en Córdoba: "Los cordobeses han elegido sensatez y moderación"

Noche de celebración en el PP de Córdoba tras ganar las elecciones y vivir momentos de incertidumbre al perder un diputado en la provincia y quedarse con seis, en una jornada en la que el Partido Popular no ha podido revalidar la mayoría absoluta de Juanma Moreno para gobernar en solitario. Los dirigentes del partido en la provincia cordobesa han seguido los resultados en un salón diferenciado de la prensa en el hotel Córdoba Center mientras el cabeza de lista, Antonio Repullo, lo ha hecho en Sevilla, acompañando al candidato a la reelección de la Junta. Al filo de las 12.00 han salido a celebrar los resultados con los militantes.

Las puertas de ese salón no se han abierto hasta que no ha hablado Moreno y candidatos, militantes, apoderados y compañeros de partido se han congregado para hacer seguimiento a los resultados de las elecciones andaluzas, donde la inquietud y el nerviosismo se han mantenido hasta el último minuto entre los asistentes hasta que, avanzado ya el escrutinio, se podía intuir e incluso confirmar que el PP no iba a conseguir la mayoría absoluta y, en el caso de la provincia cordobesa, perdía un diputado.

El PP de Córdoba celebra su triunfo en la provincia / Manuel Murillo

Aun así, el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha celebrado la victoria de los populares en la provincia y ha lanzado "un mensaje claro", que "el PP de Córdoba ha vuelto a ganar las elecciones en la provincia". Molina ha agradecido el apoyo de los más de 184.000 cordobeses que han votado al PP, asegurando que "siguen viendo en el PP el partido que más se parece a ellos, el partido de Córdoba y de los cordobeses". Además, ha destacado que la formación ha sumado 11.000 nuevos votantes respecto a anteriores comicios.

El dirigente popular ha reconocido que "nunca hubiésemos pensado que íbamos a ganar elección tras elección en Córdoba" y ha mostrado su orgullo "por el trabajo que hemos hecho todos juntos". En este sentido, ha agradecido el trabajo de "la mejor candidatura que hemos tenido en nuestra historia".

De cara a la próxima legislatura, ha asegurado que el objetivo será "seguir resolviendo los problemas reales de la ciudad y hacer que Córdoba y Andalucía avancen" porque "los cordobeses han elegido sensatez y moderación. Tenemos una Córdoba mejor que antes y vamos a hacer que sea mejor en los siguientes cuatro años", ha afirmado. Molina también ha subrayado que el PP ha conseguido "un resultado espectacular" ganando "en casi todos los municipios de la provincia".

Celebración del PP. / Manuel Murillo

Por su parte, el número uno del PP por Córdoba, Antonio Repullo, se ha conectado on line y ha definido la jornada como "otro gran éxito del PP de Córdoba" donde "hemos tenido el resultado que queríamos, el apoyo de los cordobeses, la gente está contenta y feliz porque el PP de Córdoba ha vuelto a ganar las elecciones", ha señalado. Repullo ha asegurado que el partido continuará "trabajando y transformando Córdoba" y ha añadido que ahora "hay que saborear el triunfo".

Estos son los diputados que logra el PP en Córdoba

Con el resultado electoral conseguido este domingo, logran escaño Antonio Repullo, secretario general del PP andaluz, seguido por Araceli Cabello, actual diputada andaluza y exdelegada territorial de Agricultura en Córdoba. En el número tres figura Jesús Aguirre, médico de profesión y expresidente del Parlamento andaluz, además de exconsejero de Salud; Beatriz Jurado, parlamentaria andaluza y exsenadora con una larga trayectoria en Nuevas Generaciones; José Antonio Nieto, exalcalde de Córdoba y actual consejero de Justicia de la Junta; y Verónica Martos, diputada andaluza y vicesecretaria provincial del partido. Se queda fuera José Carlos Gómez Villamandos, exrector de la Universidad de Córdoba y hasta ahora consejero de Universidad de la Junta de Andalucía.

En la provincia de Córdoba, el PP logró en 2022 un total de siete escaños, más del doble de los tres obtenidos en las elecciones autonómicas de 2018. Un resultado que también superó los cinco diputados alcanzados en los comicios andaluces de 2012 y que consolidó el crecimiento del partido en la provincia, que hoy se queda con seis representantes.