PP y Adelante Andalucía sacan votos de la abstención en Córdoba y suman siete de cada diez nuevos electores el 17M

En Córdoba han votado en las elecciones andaluzas de este domingo, 17 de mayo, 431.744 personas, es decir, el 68,84% de los que podían hacerlo, lo que supone un incremento de 8,05 puntos porcentuales respecto a 2022. En Andalucía han votado 4,2 millones de personas, una cifra récord para unos comicios autonómicos convocados en solitario. Han sido medio millón de electores más que los que fueron a votar hace cuatro años (la participación a nivel andaluza ha subido 8,7 puntos) sobre un censo que también era mayor.

Más participación: ¿a quién ha beneficiado?

En la campaña, tanto el PSOE como la confluencia de Por Andalucía habían coincidido en señalar que una movilización mayor del electorado podría facilitar la victoria de la izquierda y el vuelco electoral, como ocurrió en las elecciones generales de 2023, pero no ha sido así. En Andalucía y también en Córdoba, la subida de la participación ha favorecido principalmente al Partido Popular y Adelante Andalucía, aunque los primeros no han podido rentabilizar en escaños ese aumento de papeletas viéndose obligados a negociar con Vox en Andalucía. Los segundos, esos sí, se han convertido en la gran sorpresa electoral de la cita.

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, durante el acto de cierre de campaña. / María José López -Europa Press

Adelante Andalucía, los que mejor aprovechan la participación

De hecho, Adelante Andalucía es el partido que mejor aprovecha el aumento de participación, multiplica por cuatro sus diputados y suma 7 de cada 10 nuevos electores. Con 232.000 votos, casi la mitad del incremento total de participación con subidas especialmente significativas en las provincias de Cádiz (44.000 nuevos votos) y Sevilla (76.000), los de José Ignacio García logran el objetivo que se habían fijado en la campaña electoral: captar votos de la abstención ofreciendo una alternativa en el ámbito de la izquierda.

Adelante Andalucía celebra sus resultados en Córdoba. / Lola Ruiz

Qué ha pasado en Córdoba

En Córdoba, la subida de la participación tampoco ha tenido el efecto que esperaban PSOE y Por Andalucía, esta última confiada a su vez en la implantación de Izquierda Unida en la provincia. Han votado 39.912 personas más que en 2022 (431.744 personas frente a 391.832) y la abstención ha caído en 39.561 electores, sin embargo, los socialistas solo han ganado 3.783 votos y Por Andalucía incluso ha perdido 1.006 papeletas. Frente a ellos, quien mejor ha capitalizado esa movilización han sido los andalucistas de Adelante Andalucía, que suman 22.146 votos y logran entrar en el reparto de escaños provincial con un asiento en el Parlamento andaluz (Mariví Serrano). El PP, pese a perder un diputado, también ha mejorado en votos, con 11.525 apoyos más, mientras que Vox también sube con 5.703 papeletas más sin alcanzar el segundo escaño.

Los resultados de Córdoba en las andaluzas del 17M / CÓRDOBA

La participación pasó en Córdoba del 62,51% al 68,8%, una subida de unos 6,3 puntos, mientras que el censo apenas varió: de 626.814 electores en 2022, a 627.165 en 2026, solo 351 más. Por tanto, en Córdoba tiene sentido apuntar que el aumento de votantes procede casi por completo de la caída de la abstención, que bajó de 234.982 a 195.421, es decir, 39.561 abstencionistas menos.

Lectura política en Córdoba

De este modo, en Córdoba, el partido que más capitaliza la movilización adicional es Adelante Andalucía, que suma 22.146 votos, más de la mitad del incremento neto de votantes. Es el dato más llamativo porque explica su entrada en el reparto provincial con un diputado. El PP también aprovecha la mayor participación: gana 11.525 votos, aunque pierde un escaño por el reparto D’Hondt y por la entrada de Adelante. Es decir, en Córdoba ocurre lo mismo que a nivel andaluz: el PP sube en votos, pero baja en rendimiento parlamentario. Vox crece de forma más moderada, con 5.703 votos más, suficiente para mantener su diputado, pero sin alterar el reparto provincial.