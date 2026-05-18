Tribunales
Piden cárcel en Córdoba para un hombre que se hizo pasar por policía para estafar a una inmigrante
El acusado, que ya tiene cuatro condenas anteriores por estafa, ha abonado a la víctima 300 euros de los 470 euros que le entregó a cambio de renovar su NIE
La sección Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba juzgará en próximas fechas a un acusado de, supuestamente, engañar a una inmigrante con una falsa oferta de niñera y prometerle arreglar sus papeles, haciéndose pasar por policía, a cambio del pago de 470 euros. La Fiscalía ha solicitado un año y medio de prisión para este procesado, al tener en cuenta que ya ha reintegrado 300 euros a la víctima, pero también que le constan cuatro condenas anteriores por estafa.
En su escrito de conclusiones provisionales, señala que la perjudicada contactó con el encartado a través de la web Milanuncios, donde ofertaba un trabajo de niñera, y concertaron un encuentro en un bar de la capital a finales de septiembre de 2024. El objetivo, presuntamente, era realizarle una entrevista para valorar la posibilidad de que cuidase de su hijo.
Dinero a cambio de documentos
La perjudicada comentó al acusado que tenía que renovar el Número de Identidad de Extranjero (NIE) y entonces este le dijo que era policía, "circunstancia que no era cierta", precisa el Ministerio Público, y que le podía arreglar los papeles. A cambio, le solicitó 470 euros que le fueron entregados por la perjudicada en mano al día siguiente.
La acusación pública mantiene que, después de esto, el procesado no contrató a la víctima como niñera y tampoco solucionó la renovación de su NIE. Hasta la fecha, le ha devuelto 300 euros y la perjudicada reclama el importe restante.
El Fiscal califica lo ocurrido como un delito de estafa, en el que observa las circunstancias atenuantes de reparación del daño y agravante de reincidencia. Por ello, pide que se le imponga un año y medio de cárcel, que indemnice a la perjudicada en 170 euros (con los intereses legales) y que asuma las costas del procedimiento.
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