El Partido Popular arrolla en Córdoba capital con más del doble de votos que el PSOE: "Es el mejor resultado en 15 años"

La capital cordobesa sigue siendo determinante para el resultado provincial en las elecciones andaluzas celebras este domingo y es uno de los 64 municipios que se han teñido de azul. En Córdoba ciudad, el Partido Popular ha conseguido 82.014 votos, que suponen el 45,68% de los votos, es decir, más del doble que la segunda fuerza política, el PSOE, que obtiene 31.345 votos y el 17,7%. Por su parte, Vox queda tercero con 24.482 votos y el 14,1% adelantando a las izquierdas. Adelante Andalucía se proclama cuarta fuerza en la capital superando a Por Andalucía (IU, Podemos y Sumar) con 16.997 votos y el 9,6% frente a 14.668 papeletas y el 8,2%.

Interpretación de los resultados según el PP

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha destacado este lunes, en primer lugar, la subida de 8.000 votos obtenidos por los populares en los comicios autonómicos en la capital respecto a 2022. "A los 82.014 cordobeses que nos han apoyado solo tenemos que decirles gracias", ha enfatizado el edil que considera que esos votantes han respaldado "el proyecto de estabilidad que representa Juanma Moreno en Andalucía, y también el de José María Bellido" en Córdoba como alcalde de la ciudad.

En las municipales, el PP obtuvo 69.681 votos en la capital, el 46,28% de los votos, frente a los 32.891 votos del PSOE, 21,84%; los 19.512 de Hacemos Córdoba y los 17.987 de Vox. De este modo, los populares lograron 15 concejales, 7 el PSOE, 4 Hacemos Córdoba y 3 Vox.

Evolucion voto en Cordoba capital. / CÓRDOBA

No se puede, pero se hace: extrapolación de resultados

Así, y aunque no es factible extrapolar los datos de unas elecciones andaluzas a unas hipotéticas elecciones municipales, Torrico no se ha podido resistir a hacer el juego de la extrapolación de los resultados con el porcentaje obtenido ayer por el PP. De este modo, con los votos cosechados en las autonómicas, los populares seguirían teniendo mayoría absoluta en Córdoba con 15 concejales de los 29 que componen la Corporación local en Córdoba. Además, con esos datos, el PSOE bajaría de los 7 que tiene ahora a 5; Vox subiría a cuatro concejales, mientras que Adelante Andalucía entraría con 3, y Por Andalucía (Hacemos Córdoba en la marca con la que concurrieron a las municipales del 2023 en Córdoba) perdería 2 concejales quedándose con otros 2.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, este lunes con Cintia Bustos. / RAFAEL MELLADO

Los mejores resultados en 15 años

En cualquier caso, "lo que no es un juego y es una realidad", ha dicho Torrico, es que el Partido Popular saca 28 puntos de ventaja al PSOE, segunda fuerza en la capital, en porcentaje de voto con casi 51.000 votos de diferencia. "Estos 82.000 votos representan el mejor resultado en cualquier tipo de elecciones en los últimos 15 años en la ciudad de Córdoba", ha insistido Torrico para recordar, además, que dos décadas atrás no existía Vox que ahora disputa parte del voto de la derecha en la ciudad. Por todo ello, el portavoz municipal del PP ha vuelto a agradecer a los votantes cordobeses su apoyo que implica "mayor responsabilidad para seguir trabajando por la estabilidad y por el progreso de todos", ha concluido diciendo.