El parque Juan Carlos I de Córdoba recupera su área infantil con multijuegos y pavimento de seguridad

El Ayuntamiento de Córdoba ha reabierto este lunes el área infantil del parque Juan Carlos I, en pleno corazón de Ciudad Jardín, después de la reforma impulsada para modernizar varias zonas de juego en Córdoba. La semana pasada concluyó la instalación del caucho y por fin los niños han podido hacerlo suyo. Además de este espacio infantil, el Ayuntamiento ha renovado la iluminación de la pérgola del parque, que llevaba meses a oscuras.

Esta actuación, iniciada en marzo del año pasado, forma parte de un proyecto de reforma y construcción de varios parques infantiles con cargo a una subvención de la Diputación Provincial cercana a los 800.000 euros, que ha ejecutado la Delegación de Infraestructuras. El parque Juan Carlos I cuenta ya con dos zonas diferenciadas con columpios, juegos rotatorios, multijuegos y pavimento continuo. Precisamente, el 10 de febrero se cumplieron 26 años de la inauguración de la única zona verde de esta parte de la ciudad, construida en terrenos de la antigua Facultad de Veterinaria.

210 áreas infantiles en la ciudad

Córdoba cuenta con más de 210 áreas infantiles, aunque no todas lucen como hoy lo hace la del parque Juan Carlos I. En su momento, el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, explicó que el proyecto se dividiría en dos fases, una primera para la reforma integral de parques ya existentes, entre los que se incluirían los parques Plan Renfe I (está ya terminándose) y Plan Renfe VII (ya concluido), Turruñuelos (incluirá la instalación de toldos), Jardín de Orive, Parque de Banesto (incluye la ampliación de la zona de juegos, con toldo y multijuegos).

El coste de adjudicación de esa primera fase ascendió a 369.646 euros, y para adjudicarla se dividió en dos lotes. Del primero resultó adjudicataria la empresa Constraula Sau y del segundo, HPC Ibérica. Según las necesidades de cada espacio, los parques están siendo dotados de equipamiento renovado y seguro, multijuegos combinados, columpios dobles y con cesta, juegos tipo muelle y toboganes y trepas, pavimento continuo de caucho de seguridad con árido machacado y certificación de las áreas de juego infantil.

Toldos para refrescar

En algunos parques, como Banesto y Turruñuelos sigue pendientes la instalación de toldos para mejorar la protección solar y el confort de los más pequeños.

Respecto a la segunda fase de actuaciones hay que decir que incluye nuevas construcciones y reformas adicionales de áreas infantiles. La idea es incluir la construcción del nuevo parque de la Plaza Miguel Ángel Blanco y reformas en el Parque de la Plaza José de la Torre y el Cerro, así como en la zona verde de la avenida de la Diputación. Se están redactando para que vaya en contratación en breve.

Inauguración area recreativa menores infantiles parque Juan Carlos I / Víctor Castro

El proyecto incluye un incremento del presupuesto de mantenimiento de parques infantiles de 454.823 a 695.234 euros, incluyendo la renovación anual de cerca de 1.000 metros cuadrados de caucho en parques existentes. A estas áreas hay que sumar las que ya se mejoraron en 2025 como el Parque de la Fuensanta y el de Miraflores, y este año se ha hecho o se ha concluido ya la Plaza de la Unidad, Grupo Manuel Sagrado, Evaristo Espino y Vista Alegre.